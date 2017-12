Snekkere, meglere og studenter har sendt Ranheim til Eliteserien: Var nesten konkurs for to år siden

RANHEIM (VG) Klubben gjorde endringer som reddet driften, samtidig vokste det frem en sterk spillergruppe bestående av studenter, lærere, økonomer og eiendomsmeglere. Plutselig var Ranheim klare for Eliteserien.

Det har gått ei halv uke siden Sogndal ble slått på straffesparkkonkurranse. I en bydel øst i Trondheim har laget nådd toppdivisjonen i fotball for første gang siden 1956. I garderoben i det som er et anlegg på få kvadratmeter, sitter spillerne samlet i et møte før det blir en etterlengtet fotballferie. De er hese i stemmen etter opprykksfest, men på plass med stolthet over egen prestasjon. For noen måneder siden kunne a-laget vært historie, nå er de selv med på å skape et fotballeventyr som overrasker de aller fleste.

Startet med begjæring

– 14 dager etter jeg begynte fikk vi ei konkursbegjæring, sier daglig leder Frank Lidahl til VG.

Han begynte 1. November 2015 hvor klubben var økonomisk skakkjørt. I dag står han i midten og informerer spillerne om spennende planer for neste

sesong. Nå snakkes det om løsninger for å få inn flere publikummere. For nå skal Trondheim få nok et populært Elitelag. Nå gjenstår det å møte Norges Fotballforbunds krav for å spille hjemmekampene på anlegget.

– Her skal vi spille, hvis ikke får de diske oss.

Så bestemt er han fordi det er her på Ranheim de har skapt identiteten til klubben. Og gruppen bestående av yngre, talentfulle og sultne hovedsakelig trønderske spillere har skapt resultatet de endte med i år. Å skape det var ambisjonen han tok jobben med.

– Jeg mener at prosjektet er viktig for norsk fotball. Og først og fremst viktig for trøndersk fotball. Med unge trøndere.

– Fordi Rosenborg har plass til for få?

– Nei, ikke egentlig det som er viktig. Men fordi jeg har vokst opp på her på Kolstad i blokk, og alltid identifisert meg med utfordrerne. Og det å ikke ha Ranheim dreper drømmene til trønderske fotballspillere.

Det er lett å se hvor mye han brenner for Ranheim i dag.

«Om 20 år skal jeg si til meg selv. Fader så stolt jeg er for å ha blitt kjent med hver og en av dere», taler han til spillere, ledere og frivillige i Ranheim.

Sjekk denne «spåmannen» som traff på nesten alt da han så for seg utfallet av Sogndal-kampen. Artikkelen fortsetter under videoen:

Minst i klassen

Dette gjør Amatørene i Ranheim ved siden av fotballen. Even Barli – Lærer



Christian Eggen Rismark – Bankansatt og lærerstudent

Daniel Kvande – Eiendomsmegler og lærerstudent

Karl Morten Ek – Assistent på skole

Joakim Solem – Lærer

Magnus Blakstad – Bank

Mads Reginiussen – Økonom

Simen Sandmæl – Lektor

Øyvind Storflor – Student

Georg Flatgård – Student

Magnus Leknes – Student

Alexander Hovdevik – Student/Assistent

Mats Lillebo – Snekker

Kristoffer Løkberg – Jobber i Bank

Sondre Sørløkk – Lærerstudent

Kim Riksvold – Student

Jakob Tromsdal – Går på skole



Aslak Fonn Witry – Går på skole



Aleksander Foosnæs – Ansatt i bank og student

Michael Karlsen – Selger

Andreas Søfteland – Student

I dag består Ranheim av en spillergruppe som har mer enn nok av annet å tenke på enn det å spille Eliteseriefotball neste år. De jobber som snekkere, lærere, meglere og studerer mange timer i uken, og møtes på ettermiddag og kveldstid i en organisasjon som står i stor kontrast til de fleste av de kommende Eliteseriekollegene sine.

– Det er jo ikke så mye å vise frem da, sier kaptein Christian Eggen Rismark da VG ber om en omvisning i klubbens lokaler.

Han er barnebarnet til RBK-legende Nils Arne Eggen og har selv tatt enorme steg som spiller. På to år har han gått fra 3. divisjon til å bli kaptein på et nybakt Eliteserielag. Og det er en fornøyd gutt som viser frem viser garderoben.

– Her er det alltid ryddig på plassen min da, sier han. Mens han titter inn på et langt mer rotete rom – der trenerne har sin plass.

– Det er jo de samme tankene som Guardiola og Mourinho har, som klekkes ut her inne. Ikke alltid like lett å forstå når de formidles til oss ute på matta. Men det blir veldig bra til slutt.

Og lørdag kveld ble det akkurat det. Etter 1–0 tap i det første oppgjøret mot Sogndal. Vant de selv 1–0 hjemme, før de avgjorde etter at Michael Karlsen satte det siste straffesparket - som førte til at laget byttet plass med Sogndal i divisjonssystemet.

– En helt utrolig følelse da, og den samme nå, svarer han til VG da han får spørsmål om øyeblikket han sto for.

– Vi var så «kjørt» vi gutta etter det der. Vi gikk rett på opprykksfest, men det var en sliten gjeng som møtte opp der.

Her kan du se omvisningen VGTV var med på. Artikkelen fortsetter under videoen:

Unge utfordrere

11 mann, én ball og to mål. Det laget som scorer flest mål vinner. Teorien i fotball er åpenbar, men ekstra viktig å forstå i Ranheim Fotball. For det er på de vilkårene de kan konkurrere med motstanderne.

I Obos-ligaen var de ikke i nærheten av økonomi-toppen, og i Eliteserien vil de være svært langt unna konkurrentene. Om lag 12 millioner ligger budsjettet an til å bli på, rekordlavt for Eliteserien. Til sammenligning går Fredrikstad mot en tilværelse i 2. divisjon med 20 millioner i budsjett.

Ranheims lille avstand på 10 kilometer til Lerkendal stadion og nåværende byrival Rosenborg, får en helt annen distanse økonomisk. I år var RBK-budsjettet på over 150 millioner. Og med inntekter i Europa fra høsten 2017 kan den bli enda mer penger hos seriemesterne i 2018.

SMÅ, MEN STORE: Ranheim har under 1500 sitteplasser på stadion, men på lørdag var det «engelsk stemning» på tribunen ifølge disse karene. På bildet: Roar Aune, legende og materialforvalter. Spillerne Christian Eggen Rismark og Michael Karlsen, og daglig leder Frank Lidahl. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Vi tenker ikke på det. Når du kommer fra en 3-roms på Kolstad er man vant til ikke å ha penger, sier daglig leder Frank Lidahl. Som ser for seg at laget blir tippet som nummer 16 av «alle» neste år. Men at de lever veldig greit med det.

Siden han kom til klubben etter jobber i Odd og Sandefjord har han trodd på at Ranheim alltid skal finne veier for å bli bedre på ut fra sine egne forutsetninger.

– Vi er like profesjonelle som de andre. Det er lett å tro at vi bare er en kompisgjeng her som møtes og trener. Men det er fullt fokus på å bli bedre, hele tiden. Bare at vi gjør det fra 14–18 i stedet for fra 10–14.

Lidahl kan peke på flere endringer de siste to årene. De har snevret inn på folk, og kuttet lønninger senest i fjor. Men for Ranheim handler det om å ha de riktige folkene ombord på skuta.

Samtidig har det vært en vei å gå for å få folk i og rundt klubben til å skjønne at den hele skuta var på vei ned i 2015.

– Kan vinne hver søndag

– Det var vel et slags nordkoreansk demokrati her i startmåneden. Det er mange som er positive til endringer, men få som er villig til å gjennomføre det. Jeg liker heldigvis å utfordre vedtatte sannheter. Jeg kunne stått igjen som en klovn, men det er veldig mange dyktige mennesker i Ranheim og selv fikk jeg heldigvis rom til å stramme opp.

Og den største grunnen til suksess?

At klubben gikk tilbake til å bli et sted for unge, sultne trøndere og fotballspillere som ville noe med karrieren sin.

– Det er vel bare Florø som matcher oss på snittalder. De to siste årene har vi faset ut et titalls spillere med Obos-erfaring med unge som vil bli gode. Ikke har vært det. Vi har hatt flyt, men det har jammen meg vært en solid innsats fra den gjengen her.

– Du snakker mye om hva som er mulig å få til, hva er mulig for Ranheim å få til i Eliteserien 2018?

– Isolert sett så tror jeg Ranheim kan vinne hver søndag. Så gjør vi nok ikke det da, men så får det være målet enn så lenge.