Snart felles matchball i Eliteserien

Her nyheten spillerne i Eliteserien har lengtet etter å få høre: Norsk Toppfotball er i ferd med å sikre at alle kamper i toppdivisjonen neste sesong skal spilles med felles «ligaball».

– Vi er i en god prosess og håper å ha noe klart innen en måneds tid, bekrefter administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball – toppklubbenes interesseorganisasjon.

Over lang tid har spillerne i Eliteserien uttrykt misnøye med at matchballene varierer med hjemmearenaene i Norge. NISO-leder Joachim Walltin har hevdet at «tilnærmet 100 prosent av spillerne» har ønsket ett merke på kampkulene, men klubbenes respektive avtaler med utstyrsleverandørene (som klær, sko, baller) har vært argumentet motsatt vei.

Avtalen er ikke signert og hvilken leverandør som får «Eliteserieballen» er foreløpig uvisst.

– Dette er igangsatt på grunn av sport og er ett av en drøss sportslige tiltak for å få bedre vilkår for fotballen, sier Øverland til VG.

– Er det mye penger å hente i avtalen med matchball-leverandøren?

– Det sportslige er viktigst. Men så vil vi selvsagt søke det å få mest mulig penger for det. Det må veies opp mot hva hver enkelt klubb får i sine eksisterende utstyrsavtaler, sier han.

– Er alle klubbene med på denne endringen?

– Som alltid i slike prosesser, vil ikke alle være like entusiastiske. Men det er ingen grunn til å tro at vi ikke får en felles ligaball, sier Øverland, som ikke vil si hvilke klubber som uttrykt misnøye med forslaget.

– Men det er klart flertall for en felles ball. Det kan jeg bekrefte, sier Øverland.

Vålerenga er en av klubbene som ikke velsigner avtalen. De ønsker å stå i kontrakten de har inngått med sin utstyrsleverandør, som løper i tre år til. Det bekrefter direktør Erik Espeseth.

– Vi har en avtale med Umbro til 2020. Den forholder vi oss til, og vil være tro mot den, sier Erik Espeseth.

Leif Øverland poengterer overfor VG at Vålerenga og andre klubber, som allerede har signert langtidskontrakter, blir vist forståelse.

Joachim Walltin mener det vil være en seier for fotballen dersom man kommer frem til én «eliteserieball» fra neste sesong. Han forteller at Norge er en sinke i europeisk sammenheng. I Premier League (England), Bundesliga (Tyskland), Serie A (Italia) og La Liga (Spania) – i tillegg til alle de nordiske landene – har man allerede innført samme type matchball.

– Det vil være en seier, og et fremskritt. Endelig kan vi få like konkurransevilkår. Selv om størrelsen er den samme er det forskjell fra merke til merke, og ulike preferanser. Spesielt keepere opplever at ballene beveger seg ulikt, sier Joachim Walltin.