Etter historiens største hjemmetap blir Viking å finne på nest øverste nivå for første gang siden 1988 kommende sesong. Det får følger for den tradisjonsrike klubben.

Det er riktignok en ørliten teoretisk sjanse for at laget klarer seg, men med ti poeng opp til kvalikplass og trygg grunn med 12 poeng igjen å spille om, erkjente trener Ian Burchnall at det siste håpet om fornyet kontrakt er ute.

1-7-tapet for Vålerenga var historiens største hjemmetap for Viking. 1-6-tapet mot Sarpsborg i 1964 topper ikke lenger den listen etter søndagens fadese, og dagen derpå var tung for daglig leder Eirik W. Henningsen.

– Fy søren. Én ting er å tape, men måten det skjer på... Det er uakseptabelt, sier han til VG.

Kutt, kutt, kutt

Foran denne sesongen ble budsjettet kuttet med 20 millioner kroner, fra 100 mill. i 2016 til 80 i 2017. Nå, når sesongen nærmer seg slutten, opplyser Henningsen at de går mot en omsetning på omkring 67 mill. kroner.

Neste år må klubben kutte nye millioner.

– OBOS betyr et ytterligere fall i inntektene. Medieavtalen blir ikke den samme, og vi budsjetterer med en nedgang i sponsor og publikumsinntekter. Vi må kutte flere millioner, men akkurat hvor mange er vanskelig å svare på nå. Budsjettet er ennå ikke vedtatt, sier Henningsen, og sier at hvorvidt Viking får solgt stadionet sitt eller ikke kommer til å ha «stor betydning».

Inntektstapet kommer til å gå ut over spillerne, der åtte spillere, Andreas Nordvik, Sime Gregov, Rasmus Martinsen, Ross Jenkins, Michael Haukås, George Green, Zymer Bytyqi og Guessan Ghislain, er på utgående kontrakt.

– Det vi har sagt, er at vi må redusere utgiftene ytterligere. Det får konsekvenser for størrelsen på stallen og spillerlønningene, men vi skal ha et akseptabelt sportslig nivå også kommende sesong, bedyrer han, men legger til:

– De spillerne vi hentet i sommer på korttidskontrakt (Ghislain, Green, Nordvik, Jenkins, Gregov), gjør at vi har en fleksibilitet der.

– Hva med trener Ian Burchnall?

– Etter sesongen skal det gjøres en grundig evaluering, og alle steiner skal snus, svarer Henningsen, og presiserer at det ikke blir noen utskiftninger før de siste fire kampene er unnagjort.

Vil ikke haste opprykk

– Er målet å rykke opp med en gang?

– Vi har ikke kommunisert noe angående det. Det er viktig å få på plass et budsjett først, svarer Henningsen, og legger til at «det jobbes intenst med en lagplan for 2018».

– Vår vei til toppen går via regionale talenter. Vi skal ha 50 prosent regionale spillere, 30 prosent nasjonale og 20 prosent internasjonale. Det står vi ved.

Han fikk med seg VG Sportens forside mandag, der det ble konstatert at Vikingtiden er over. For andre gang i klubbens historie må siddisene ta den tunge veien ned fra den øverste divisjonen. Forrige gang var i 1986, og da tilbragte Viking to sesonger før de rykket opp. Laget har vært i den øverste divisjonen i 27 strake sesonger siden 1989, og Henningsen er klar på at det er viktig å rykke opp. Det må imidlertid skje på den riktige måten.

– Jeg kan love deg at vi ikke er døde. Vi skal komme tilbake, men på en robust og solid måte, og det med en god økonomi, sier Viking-sjefen.