Slik motbeviste KBK skeptikerne

MOLDE (VG) (Molde - KBK 0-1) «Ingen» trodde før sesongen at lille KBK skulle holde seg før sesongen. Bortsett fra trener Christian Michelsen og keeper Sean McDermott - i Kristiansund har de hatt troen hele veien.

Før sesongen samlet VG tabelltipsene til 10 norske medier. Der var det bred enighet om at Kristiansund ville gå rett ned igjen til OBOS-ligaen.

Etter tre poeng på bortebane mot storebror Molde, tok Kristiansund et stort steg mot fornyet kontrakt i Eliteserien. Det skal mye til for at gjengen fra Nordmøre roter seg ned i bunnstriden igjen - 34 poeng holder som regel til å sikre plassen.

– Vi er minst på alt i KBK. Vi har vært ydmyke i år, men samtidig har vi hele tiden hatt troen på oss selv. Pila har bare pekt oppover og oppover for oss hele sesongen. Vi har en sulten gruppe, og her er det ikke enkeltspillere som sanker poengene for oss, det er et stort kollektiv, sier trener Christian Michelsen.

– Vært oss selv

Eksemplene er mange på klubber med lite erfaring fra toppnivået som har prøvd seg i Eliteserien og gått redd ned igjen. KBK ser ut til å motbevise alt av tabelltips og ekspertuttalelser. Så hva har egentlig vært nøkkelen til Michelsen og co.?

– Vi har vært oss selv vi. Også har vi bygd sten på sten her i flere år og tatt steg i riktig retning hele veien. Det er selvfølgelig litt tilfeldigheter og marginer underveis. Men det er en ambisiøs spillergruppe og en stor supporterskare som kommer fra Nordmøre som har bidratt til dette.

Kollektivet treneren snakker om, illustrerer han ved å peke på de utenlandske spillerne i laget som kom til Norge som individuelle spillere med alt å bevise.

– Se på de afrikanske spillerne våre. De kom til Norge med ett kort i livet, og det var å spille fotball. De har blitt tatt godt vare på av lagkamerater her og er en viktig del av kollektivet nå, sier Michelsen med en tydelig referanse til blant annet Daouda Bamba som avgjorde for KBK mot Molde.

Mener positivitet er suksessoppskriften

Keeper Sean McDermott holdt buret rent for laget sitt mot et formsterkt Molde. Han har vært i Sandnes Ulf tidligere, det som var en annen fersk Eliteserie-klubb på den tiden. Men KBK er for ham noe helt annet.

– Jeg så potensialet fra dag én jeg kom til klubben; dette var den beste klubben jeg har vært i Eliteserien med.

For mens godt etablerte sliter voldsomt med å holde motet oppe noen timer lenger ned langs Europavei 39, har man aldri krisemaksimert i Kristiansund.

– Jeg tror det viktigste vi har gjort i år er å være positive hele veien. Og når noe har måttet bli bedre, så har vi vært tydelige med oss selv, sett oss i speilet og jobbet med hva enn som ikke er bra nok. Det er en veldig bra treningsvilje og team-spirit i dette laget. Uansett hva som har stått i avisene eller hvor vi ligger på tabellen, har vi beholdt roen hele veien, forteller McDermott.

– En spesiell klubb

McDermott kom til klubben før deres første sesong i Eliteserien noen sinne. Han mener selv han er på et helt spesielt sted.

– Det er en veldig spesiell klubb synes jeg. Helt siden den ble etablert i 2003, har den tatt enorme steg, og det er utrolig imponerende. Og den supporterskaren som er her er helt utrolig. Vi mener jo selv vi har de beste supporterne i Norge. Jeg er utrolig takknemlig for å kunne spille kamper med den gjengen her.

– Har det vært deilig å stilne alle de som tippet dere nord og ned?

– For min egen del, så leser jeg aldri sånt, det gidder jeg ikke. Det er ingen overraskelse for meg at vi gjør det så bra som vi gjør. Men hvis det er sånn at alle har tippet oss ned, så er det enda deiligere at vi ligger så bra an som vi gjør, smiler norsk-iren som har vært akademispiller i Arsenal.

I hjemmekampen mot Sandefjord neste runde, kan plassen også teoretisk sikres. Lars Bohinens gutter har allerede sikret seg en plass i neste års Eliteserie.

– Vi er ikke helt i mål ennå. Vi skal ta den kampen, og da vil det være nok.