Sigurdarson tok ansvar og sørget for Molde-sølv

MOLDE (VG) (Molde - Sarpsborg 08 2-2) Akkurat i det Sarpsborg 08 så ut til å feste grepet om sølvet, dukket Bjørn Sigurdarson opp og sørget for at andreplassen endte i rosenes by.

Molde sikret sølvet i Eliteserien 2017, da de hentet inn Sarpsborg 08s tomålsledelse mot slutten. Sarpsborg klarte bronsen etter at Godset tapte 4-3 mot AaFK.

En tam førsteomgang inneholdt ikke mye mer enn en kjempemulighet for gjestene. Krepin Diatta var fryktelig nære da han ble stusset gjennom rett før pause, men stortalentets avslutning ble reddet mesterlig av Linde som fikk kastet seg ned og dyttet ballen såvidt utenfor stolpen.

Det var tydelig at det var to solide lag som møttes og på mange måter annulerte hverandre, og foruten Diattas mulighet, klarte ikke noen av lagene å skape det helt store.

Sarpsborg-dobbel

2. omgang var dog noe annet. Seks minutter etter hvilen ble Diatta spilt nydelig opp på venstresiden. Han raste forbi Ruben Gabrielsen og fikk pirket ballen inn i feltet der en helt umarkert Mortensen hamret inn ledermålet.

Aker Stadion var i sjokk. Og verre skulle det bli. For kun fire minutter senere, ble et frispark slått inn på Sigurd Rosted i feltet. Han headet ned til Zachariassen som vaket på offside-grensa og fikk tuppet ballen forbi en utrusende Linde til 0-2. Sarpsborg 08 var i ferd med å feste grepet om sølvet i Eliteserien.

Utligning

Men det tok ikke lang tid før Moldes høyest elskede islending tok saken i egne hender. Halvorsen klønet det til for seg selv med en håpløs ball bakover i banen, og Askar fikk ikke avklart. Sigurdarson kom alene med keeper, og selv om Kristiansen reddet det første skuddet, fikk spissen med seg ballen og kunne tuppe inn reduseringen.

Og kvarteret før slutt dukket han opp igjen! Hestad skjøt fra distanse, Kristiansen måtte gi retur, og den falt rett i beina på Sigurdarson som ikke gjorde noen feil: 2-2 og Molde tilbake på sølvplass.

Sarpsborg 08 klarte aldri å hente seg inn igjen, men Godset klarte bare 3-3 borte mot AaFK, og det betyr bronse på østfoldingene.