SKIEN (VG) Etter å ha blitt matchvinner mot Lillestrøm mandag, setter Odd-spissen Sigurd Hauso Haugen (20) seg hårete mål for fortsettelsen.

– Jeg vil bli toppscorer i Eliteserien, og det gjør jeg gjerne i Odd, sier haugesunderen og smiler utenfor vertenes garderobe på Skagerak Arena.

Han kom til Odd før fjorårssesongen og har foreløpig to mål på disse to sesongene. Begge mot Lillestrøm. I fjor scoret han det fjerde da Odd vant 4-2 på Romerike. Mandag laget han seiersmålet da Lillestrøm ble sendt hjem med 1-0-tap og fortsatt nedrykksfare.

– Det var veldig deilig å få dette målet. Jeg trengte det. Det betyr mye for meg, sier Haugen til VG.

– Jeg tenker at dette kan være utløsende for de neste kampene. Når jeg ett mål, så kommer jeg til å senke skuldrene.

Seiersmålet i Skien mandag kommer et praktfullt innlegg fra Elbasan Rashani, som var banens ener.

– Det er spesielt å bli matchvinner, innrømmer han.

– Hvorfor spiller du som er haugesunder i Odd og ikke i Haugesund?

– Det må du nesten spørre Haugesund om. Nei, det funket ikke helt for meg i Haugesund der og da. Jeg måtte ta en annen vei. Jeg tenkte at jeg trengte nye impulser og et nytt miljø, sier Haugen.

Da han ble byttet ut etter en drøy time, likte ikke publikum på Skagerak Arena det.

– Jeg er glad i dem, og de er glade i meg, sier han.

– Har du blitt lovet av Dag-Eilev Fagermo å starte resten av kampene i år?

– Nei, nei! Vi er i en konkurransesituasjon. Hver kamp gjelder, sier Sigurd Hauso Haugen, og innrømmer samtidig at det er fristende å se fremover.

SCORING! Sigurd Hauso Haugen i sentrum for Odd-jubelen rett før pause i mandagens kamp mot Lillestrøm. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

– Jeg håper at de har planer for meg. Jeg har i alle fall planer om å bli her, fastslår matchvinneren, som har kontrakt ut 2018-sesongen.

– Er dette en skuffende sesong for Odd?

– Vi satte oss mål om medalje, men .... Vi har et hårete mål, og det er marginer som gjør at vi ikke kjemper om medaljer. Odd skal egentlig ikke være noe topplag i Eliteserien, men vi setter oss høye mål.

Odd har dermed 38 poeng og 7. plass på tabellen. Det er bare tre poeng opp til Strømsgodset på 4. plass, og ytterligere 12 poeng skal deles ut i årets eliteserie.