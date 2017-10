Scoringshelten Gundersen (21) slo tilbake: – Ble skjøvet ut i kulden

NADDERUD (VG) (Stabæk - Tromsø 1-2) Jostein Gundersen (21) gikk fra å være fast brikke på laget til å bli benkesliter under den nye treneren Simo Valakari (44). I går slo han kraftig tilbake.

– Jeg ble skjøvet ut i kulden. Det er min feil også, jeg var ikke god nok da Simo kom. Men jeg har vært tålmodig, jeg har trent godt og gjort det bedre og bedre på trening. Da handler det om å ta muligheten når den kommer, og det klarte jeg fint nå, sier Gundersen til VG.

Nedrykkstruede Tromsø var på desperat poengjakt på Nadderud søndag kveld. En horribel bortestatistikk tilsa at kampen mot Stabæk ville bli en tøff affære, men 21 år gamle Gundersen tente Tromsø-håpet i det 24. minutt.

Morten Gamst Pedersen lempet inn et frispark fra god posisjon, og i feltet svevde boksspilleren Gundersen høyest. Han nikket ballen til side for keeper og i mål, og løp jublende avgårde for å feire med «Gamsten».

Men bak ryggen hans sto linjedommeren med flagget i været. Hoveddommer Svein Oddvar Moen jogget bort, og Tromsø-jubelen stilnet.

– Jeg var livredd for at han skulle annullere det, forteller Gundersen.

Kort tid etterpå signaliserte likevel Moen for scoring, og Tromsø var i ledelsen. Gundersen hadde scoret sitt første Eliteserie-mål siden bortekampen mot Haugesund 14. august i fjor.

– Det hadde vært feil av dommeren å annullere det målet, men jeg trodde han kom til å gjøre det. Da det ble scoring var det helt nydelig, smiler Gundersen.

Kampen endte til slutt med 2-1-seier for Tromsø, etter at Mushaga Bakenga hadde blitt matchvinner.

Satt ut av laget



Gundersen har lagt bak seg et år preget av opp-og nedturer. «Gjennombruddet» fikk han i fjor høst, da han jobbet seg til startplass under trener Bård Flovik. Han fikk mye spilletid også denne våren, og var i førsteelleveren 14 ganger i cup og serie.

Den 26. juni fikk imidlertid Flovik sparken, og inn kom finske Simo Valakari. Han plasserte Gundersen på benken, og fram til i går hadde 21-åringen kun spilt én kamp fra start denne høsten. Mot Kristiansund, en match som endte i 3-0-tap. Gundersen ble byttet ut i pausen.

Før avreise Oslo denne helgen ble det klart at Ulrik Yttergård Jenssen ikke kunne være med på grunn av en mild hjernerystelse, og Magnar Ødegaard sonet for gule kort. Dermed var det duket for et nytt møte mellom Gundersen og Eliteserien.

– Det er ganske kjipt og tungt når man er inne på laget, men deretter mister plassen sin. Det gikk litt tid, men jeg bestemte meg for å bite fra meg og bevise at jeg vil spille. Jeg føler jeg har levert en god søknad, sier målscoreren.

Det var ikke bare foran Stabæk-målet Gundersen markerte seg, da Stabæk tok over mye av presset etter pausen ryddet han opp i stor stil også i egen boks. Nå håper han på å få være en del av laget også i de siste fire rundene av Eliteserien.

– Men mange har spilt fra etter at Simo kom til klubben, og han som soner karantene (Ødegaard) er bra. Vi får se, jeg vil bare spille, og bidra. Vi må berge plassen, sier han.

– Slått sterkt tilbake



Trener Simo Valakari er imponert over den innsatsen Gundersen har lagt for dagen etter at han tok over som hovedtrener.

– Han har hatt en litt tung periode, men slått sterkt tilbake. Han er et stort talent. Jeg er veldig fornøyd med det han gjør i dag, han er sterk i forsvaret, header, blokker og er rolig med ballen, sier Valakari til VG.

Han vet at han har alle spillere tilgjengelig igjen til neste kamp, som går mot tabelljumbo Viking på Alfheim. Valakari kan ikke love at det blir ny startplass på Gundersen.

– Vi må se an motstanderne, og hva vi trenger. Men han gjør en veldig god kamp. Jeg kan ikke love spilletid, det gjør jeg ikke med noen, men jeg vil hjelpe ham å fortsette å utvikle seg. Da vil resultatene, og spilletiden, komme. Jeg er veldig, veldig fornøyd med det han gjør.