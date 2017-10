MOLDE (VG) (Molde – FK Haugesund 1–0) Molde hadde ikke slått Haugesund på ni kamper, men Babacar Sarrs første Molde-mål gjorde at de festet sølvgrepet.

Hjemmelaget hadde nemlig ikke vunnet mot FK Haugesund siden september 2012. Men Babacar Sarrs første offisielle mål for Molde brøt rekka og befestet andreplassen i serien.

SØLV I SIKTE: Ole Gunnar Solksjærs Molde har nå én hånd på sølvmedaljen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Vi er i posisjon til å avgjøre det selv nå, og det er der vi liker oss best. Sølv må være målet vårt nå, sier Vegard Forren til Eurosport etter kampen.

Solskjær varsler gulljakt neste år: – Helt annen situasjon enn sist

Moldes seier gjorde at Rosenborg ikke kan sikre gullet søndag kveld, selv hvis de slår Brann borte. Men Forren mener likevel gullkampen er avgjort.

– Rosenborg er det ikke noe å gjøre med, så det er vel bare å gratulere dem. For oss er det sølv og Europa-spill neste år som betyr noe nå, sier Forren.

VG live fulgte kampen minutt for minutt!

Molde best før pause

Molde tok fast grep fra første minutt, og selv om FKH var småfarlige framover ved et par anledninger, var det hjemmelaget som stod bak sjansene i den første omgangen. En svært aktiv Ibrahima Wadji ble elegant spilt gjennom av Martin Ellingsen, men avslutningen fra skrått hold ble reddet av en våken Per Kristian Bråtveit i FKH-buret.

Så du? Lund Nielsen-dobbel etter pause ga Sarpsborg uavgjort i Sogndal

Ikke lenge etterpå kom derimot gjennombruddet for hjemmelaget.

Etter at Martin Ellingsen prøvde lykken fra 25 meter med et skudd Bråtveit måtte tippe over tverrligger, fikk Molde corner. Fredrik Aursnes slo flott inn på første stolpe der midtstopper Babacar Sarr ruvet over samtlige spillere og stusset inn 1-0 via bakken.

Ellingsen testet skuddfoten fra samme avstand like etterpå, denne gang utenfor, og Wadji var også alene med Bråtveit mot slutten av omgangen. Midtstopper Fredrik Pallesen Knudsen fikk avverget i siste liten.

Haugesund med etter hvilen

Etter hvilen var ikke Molde like skarpe, og både Tor Arne Andreassen og Ibrahim Shuaibu burde testet Linde i Molde-målet bedre. Begge fikk ballen på blank kasse etter gode innlegg fra Haugesunds venstreside. Ingen klarte å treffe ballen skikkelig og mulighetene rant ut i sanda.

Les også: Pedersen stanget Godset til seier

Molde var heller ikke helt ufarlige, og en ellers usynlig Bjørn Sigurdarson headet like over etter 55 minutter på et godt innlegg fra Remmer. Liban Abdi la flott inn på Shuaibu etter halvspilt 2. omgang, men spissen nådde såvidt ikke ballen og Molde slapp igjen med skrekken.

Sigurdarson vokste seg etter hvert inn i kampen, og nydelig spill inne i Haugesunds 16-meter med lagkamerater kunne fort endt med 2-0, men touchen satt ikke for islendingen.

Molde kontrollerte til slutt inn en 1-0 seier, tross et voksende FKH-press mot slutten. Babacar Sarr og co. hadde dog kontroll på det meste som kom.

Molde ligger dermed på 2. plass og 47 poeng med tre poeng ned til Sarpsborg 08. Haugesund havner derimot litt bakpå og er nede på 6. plass og 39 poeng, to poeng bak topp fire.