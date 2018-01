Sarpsborg sikret gylne klausuler: Slik kan Diatta bli en pengemaskin

Sarpsborg fikk omtrent 25 millioner kroner på å selge stjerneskuddet Krépin Diatta (18). Men bonuser og klausuler kan gi flere inntekter for Østfold-klubben.

Etter det VG erfarer, betaler belgiske Club Brugge 2,45 millioner euro i overgangssum for kjøpet av det senegalesiske stortalentet. Det tilsvarer i underkant av 25 millioner kroner.

Av summen har også fotballakademiet som eide Diatta før overgangen til Sarpsborg krav på en andel. Det bekrefter Sarpsborg-styrets nestleder Bjørge Øiestad til lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad.

Stabæk sa nei: Avslo over 10 mill. for 17-åring

Kan øke med cirka to millioner



Da han kom fra Senegal til Norge for omtrent ett år siden, kostet Diatta et sted godt under millionen.

– Hvis man ser isolert på det økonomiske, er det en god avtale. Vi har fått veldig god avkastning på investeringen vår på under et år. Jeg vil aldri bekrefte noe beløp eller detaljer, men avtalen er bygget opp av et overgangsbeløp, prestasjonsrettede bonuser og en videresalgsdel. Avtalen er god nå, men kan bli betydelig bedre, sier Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen.

Etter det VG får opplyst, inngår det i avtalen mellom Sarpsborg og Brugge at bonusene i ettertid kan komme på totalt 200.000 euro (nesten to millioner kroner), som utbetales dersom Diatta eller den belgiske klubben når bestemte mål.

Men den potensielt mest lukrative delen av Diatta-overgangen er, for Sarpsborgs del, at de har sikret seg en betydelig videresalgsavtale.

Ifølge VGs opplysninger får Sarpsborg hele 12,5 prosent av summen Club Brugge eventuelt mottar når de selger angrepsspilleren videre (da er det ofte vanlig at salgssummen fra Sarpsborg-overgangen først trekkes fra i regnestykket, i dette tilfellet altså 25 millioner kroner).

Ettertraktet: Sa nei til samme klubb for en måned siden

Kan bli årets fotballtalent i Afrika



Diatta blir av mange regnet som den mest lovende senegaleseren siden Liverpool-stjernen Sadio Mané. Diatta ble ikke bare kåret til «årets gjennombrudd» i Eliteserien forrige sesong – han er også én av tre nominerte til prisen som årets afrikanske fotballtalent i 2017.

Skulle Diatta følge Manés fotspor hele veien til pengestinne Premier League, vil Sarpsborg i praksis få følelsen av å selge spilleren én gang til:

I 2014 ble en Mané solgt fra østerrikske RB Salzburg til Southampton for 23 millioner euro. En tilsvarende overgangssum for Diatta, 225 millioner kroner etter dagens kurs, vil kunne sikre Sarpsborg mer enn det opprinnelige salget av spilleren: 28 millioner kroner (noen millioner mindre om summen på 25 millioner trekkes fra først).

Men vi presiserer dette blir VGs lek med tall.

Bakgrunn: Historien om Diatta og hvorfor han kom til Sarpsborg

Henter tre-fem spillere



Sarpsborg-sjef Thomas Berntsen garanterer at millionene som nå kommer inn på konto, skal brukes fornuftig – på langsiktig utvikling av klubben, som han kaller det.

– Bare en brøkdel av Diatta-pengene vil bli reinvestert i spillertroppen umiddelbart. Det blir ikke noe bonanza. Vi vil hente alt fra tre til fem spillere, og det vil være i tråd strategien vår. Vi fortsetter med samme lønnspolitikk, presiserer Thomas Berntsen overfor VG.

Klubben har flere salgsobjekter i Sigurd Rosted, Kristoffer Zachariassen og Tobias Heintz, men nå tyder Diatta-salget at trioen spiller i Sarpsborg når Eliteserien starter i mars.

– Vi har avslått et annet bud på en annen spiller. Det skal mye til for at vi selger en spiller til i dette vinduet. Da skal det være et bud som er for godt til at vi kan si nei, lover Sarpsborgs sportssjef.