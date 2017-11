Sarpsborg sa nei til nytt Diatta-bud fra Europa League-klubb

Søndag spiller han norsk fotballs største enkeltkamp – cupfinalen. Det kan også bli det siste Sarpsborg-hiten Krépin Diatta (18) rekker i Norge.

Han var nær ved å gå allerede i sommervinduet etter bare et halvt år etter overgangen til Sarpsborg, og i det kommende januarvinduet vil interessen være minst like sterk for senegaleseren.

Senest denne uken skal en klubb som har spilt Europacup denne sesongen lagt inn bud på 18-åringen, som startet 13 av de 14 siste rundene i Eliteserien denne høsten. Søndag spiller han cupfinalen for Sarpsborg mot Lillestrøm på Ullevaal.

– Vi har avslått nok et bud på Diatta fra det jeg vil si er en storklubb i Europa, sier sportssjef Thomas Berntsen til VG.

Cupfinalelesning: Idrettsbyen Sarpsborg

Sa nei til 20 millioner



Mer detaljer ønsker han ikke å gi. Etter det VG forstår har Club Brugge (røk ut av både Champions League og Europa League i kvalifiseringen) vært frempå med nye tilnærmelser, den samme klubben som prøvde seg med et bud på rundt 20 millioner kroner i sommer.

Artikkelen fortsetter under videoen!

Mot slutten av overgangsvinduet hintet Thomas Berntsen at det måtte opp mot det dobbelte for at Sarpsborg skulle være interesserte i å selge, og samtidig spådde sportssjefen at bare John Carews 17 år gamle Valencia-overgang på rundt 75 millioner kroner ville overgå prisen når senegaleseren forlater Sarpsborg.

Nå er sannsynligheten stor for at det skjer mellom 1. og 31. januar 2018.

– Krépin er hjertelig velkommen til å skrive tiårskontrakt med oss og er ingen vare vi absolutt vil bli kvitt. Han er heller ikke rastløs, han bare smiler og er blid, og ingenting hadde gledet oss mer enn hvis Krépin hadde spilt vårsesongen i Sarpsborg. Men jeg tror ikke det skjer. Det er klubber fra mange land som følger med, sier Berntsen.

VG har ikke lyktes i forsøket på å komme i kontakt med spillerens agent Youssopha Fall.