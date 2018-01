Sarpsborg-profil Sigurd Rosted høyaktuell for belgisk toppklubb

Sarpsborgs midtstopper Sigurd Rosted (23) er en ettertraktet mann. Nå kan han havne i belgisk fotball.

Etter det VG erfarer, står en belgisk toppklubb klar til å møte Sarpsborgs krav på rundt 10-12 millioner kroner for å signere nordmannen. Klubben har nylig spilt i Europa. En overgang kan være nært forestående.

– Jeg vet at det har vært bud på meg. Det er interessant og veldig spennende. Å spille i utlandet er jo noe man har lyst til. Jeg vurderer det selvfølgelig, men det er opp til Sarpsborg å bestemme, sier Sigurd Rosted til VG.

Midtstopperen var en av de mest sentrale spillerne på Sarpsborg-laget som tok seg til bronse i Eliteserien og cupfinale forrige sesong. Han har også vært i den norske landslagstroppen, men har foreløpig til gode å debutere for Lars Lagerbäcks menn.

Det har ført til stor interesse rundt Oslo-gutten. Før nyttår gjorde den italienske klubben Benevento, som ligger på sisteplass i Serie A, flere forsøk på å signere Rosted.

Ifølge VGs opplysninger kom Benevento med tre bud på Rosted som alle ble avslått av Sarpsborg. Det siste budet skal ha vært på mellom 5 og 10 millioner kroner.

Sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 svarer «ingen kommentar» når VG spør om klubben har mottatt bud på Rosted.

Da VG snakket med Berntsen i forbindelse med salget av Krépin Diatta onsdag, avslørte han imidlertid at Sarpsborg har mottatt bud på en spiller, uten at han ønsket å gå ut med navn.

– Vi har avslått et annet bud på en annen spiller. Det skal mye til for at vi selger en spiller til i dette vinduet. Da skal det være et bud som er for godt til at vi kan si nei, sa sportssjefen til VG.