Sarpsborg og Gent enige om overgang for Sigurd Rosted

Sarpsborg-profil Sigurd Rosted (23) kan bli klar for den belgiske toppklubben Gent i løpet av helgen.

Etter det VG erfarer, kom Sarpsborg og Gent fredag til enighet om en overgang for den norske midtstopperen. Overgangssummen er på et tosifret antall millioner kroner.

Sikret klausuler: Slik kan Diatta bli en pengemaskin for Sarpsborg

Nå som klubbene har kommet til enighet, gjenstår det kun sluttforhandlinger om de personlige betingelsene samt den rutinemessige medisinske sjekken før Rosted kan kalle seg Gent-spiller. Dette vil bli gjennomført i helgen.

– Ingen kommentar, sier Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen til VG.

Stabæk sa nei: Avslo over 10 mill. for 17-åring

Bjørge Øiestad, nestleder i Sarpsborg 08, ønsker hverken å bekrefte eller avkrefte at klubben har kommet til enighet om å selge Sigurd Rosted.

– Vi har ikke noen kommentar rundt det, gjentar Øiestad.

Her prøver RBK-Helland å lokke Rosted til trønderklubben:

Gent ligger for øyeblikket på femteplass i belgisk Jupiler League. Klubben har de siste årene markert seg i Europa: Så sent som i 2016 spilte de åttedelsfinale i Champions League mot Wolfsburg, og i fjor røk de ut i 16-delsfinalen av Europa League mot Sander Berges Genk.

Fredag ble Gent også enige om å selge sin rutinerte serbiske landslagsmidtstopper Stefan Mitrovic til franske Saint-Étienne. Mitrovic har spilt fast i Gents midtforsvar så langt denne sesongen, så det betyr at det åpner seg en plass i lagoppstillingen som er innenfor rekkevidde for Rosted.

Les mer: Rosted har revmatisk sykdom

Sigurd Rosted kan bli den andre Sarpsborg-spilleren som på få dager forlater Østfold-klubben for et tosifret antall millioner kroner. Onsdag ble senegalesiske Krépin Diatta solgt til en annen belgisk klubb, Club Brugge, for nesten 25 millioner kroner samt noen gylne klausuler som kan sikre sarpingene enda større inntekter i fremtiden.

Gent er ikke den eneste klubben som har vist interesse for Rosted denne vinteren. Før nyttår fikk Serie A-klubben Benevento, ifølge VGs opplysninger, avslått tre bud på stopperen.