Sarpsborg-juvelen Krépin Diatta klar for belgiske Club Brugge

Sarpsborg-talentet Krépin Diatta (18) er klar for belgiske Club Brugge.

VG skrev tirsdag kveld at Sarpsborg har akseptert et bud på mellom 20 og 30 millioner kroner fra Club Brugge. Nå har Diatta signert for belgierne.

Det bekrefter Club Brugge i en pressemelding. Diatta har signert en 4,5-årskontrakt med klubben.

Diatta, som har fått draktnummer 11 i sin nye klubb, signerte i dag kontrakten sin i Dakar sammen med sin nye agent Thierno Seydi, Club Brugge-sjef Vincent Mannaert og den Belgia-baserte agenten Mogi Bayat:

Sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 ønsker ikke å bekrefte overgangen overfor VG.

– Ingen kommentar, skriver han i en SMS.

VG er kjent med at Krépin Diatta nylig byttet agent fra Youssoupha Fall til den berømte senegalesiske agenten Thierno Seydi, som blant annet er agenten til den tidligere Chelsea-stjernen Didier Drogba.

Diatta, som ble kåret til «årets gjennombrudd» i Eliteserien i fjor, leverte tre scoringer og syv assists på 22 seriekamper i 2017. Han scoret også fem mål i cupen.

Club Brugge er serieledere i den belgiske toppdivisjonen Jupiler League. De deltok i Europa League-gruppespillet i 2015/16-sesongen. Denne sesongen ble de slått ut i Champions League-kvalifiseringen.

