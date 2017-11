SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Vålerenga 2-0). Bare tynn teori kan ta fra Sandefjord eliteseriestatus i 2018 etter at hvalfangerne harpunerte svake Vålerenga.

– Dette var deilig. Utrolig moro, vi trengte denne seieren. Jeg vet det skal veldig mye til for at vi rykker ned nå, så vi kan feire litt ekstra, sier innbytter og målscorer André Sødlund til Eurosport.

I Sandefjord-garderoben ble det jublet med kamprop og sprut fra en ølflaske etter kampslutt.

– Sannsynligheten er veldig stor nå, ikke 100 prosent matematisk, men dette var et stort steg mot Eliteserien 2018, sa Lars Bohinen til Eurosport.

Vålerenga falt sammen

Sandefjord luktet så smått på en kvalikplass etter å ha tapt fem av sine seks siste kamper, men 2-0 mot Vålerenga gjør at laget nå har åtte poeng ned til Sogndal i det de andre lagene har tre runder igjen.

Mål av Pau Morer og innbytter André Sødlund avgjorde en ellers jevnspilt kamp der Vålerenga falt sammen etter et godt åpningskvarter.

Kvikke kombinasjoner

For det var gjestene som skapte kampens første sjanse allerede før to minutter var spilt. Samuel Fridjonsson fant Chidera Ejuke ute til høyre, og unggutten dro seg enkelt forbi Lars Grorud før han curlet ballen like utenfor stolpen bak keeper Ingvar Jonsson.

Vålerenga fortsatte å kjøre kampen med hurtige kombinasjoner Sandefjord ikke hang med på, og særlig Ejuke viste seg en del kvikkere i vendingene enn Sandefjord-kaptein Lars Grorud. De kom imidlertid ikke nærmere enn et par avslutninger i nettveggen, og i stedet var det hjemmelaget som slo til med et flere store muligheter.

I sentrum av det hele: Lånespissen Facundo Rodriguez. Først flikket han like utenfor, før alle trodde han hadde gitt Sandefjord ledelsen etter en herlig mønsterkontring regissert av Pau Morer og Carlos Grossmüller.

Men Rodriguez var i offside da han satte innlegget fra Victor Demba Bindia i mål. Og da han litt senere headet med seg ballen i duell med Vålerenga-stopperne, var Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey raskt ute og reddet skuddet.

Morer i mål

Da Rodriguez ikke traff, tok imidlertid et annet spansktalende angrepsess ansvar. Vålerenga greide ikke å klarere en corner, og Pau Morer klinket ballen i mål helt inne ved stolpen.

Like etter var det slutt både for Rodriguez og Grorud. Uruguayaneren tok seg til beinet og hadde nok fått kjenning med skaden som har holdt han utenfor de siste ukene, mens Grorud fikk to hodesmeller på kort tid.

Da tok også Vålerenga mer over og var nær utlikning to ganger. Først ble en heading fra Enar Jääger slått til corner av keeper Jonsson, før en glimrende opprulling ved Stengel og Juklerød på venstresiden endte med en avslutning like utenfor stolpen.

Kald innbytter

Annen omgang åpnet lang roligere enn den første. Vålerenga trillet mye ball, men slet med å komme til de helt store sjansene. I stedet var det Sandefjord som doblet ledelsen etter 59 minutter.

Innbytter André Sødlund plukket med seg ballen etter at Morer tråklet seg fast i Vålerenga-stopperne, og alene med Kwarasey var han kald som novemberkvelden og trillet ballen forbi keeperen og i mål.

– Begge innbytterne gjorde et strålende innhopp. De var nær å starte kampen også, sa Bohinen.

Sandefjord nærmere tre

Etter scoringen la Sandefjord seg enda lavere og overlot enda mer av balltrillingen til Vålerenga, men fortsatt greide ikke gjestene å true Jonsson. Etter 79 minutter var Sandefjord nær 3-0 da Crescendo van Berkel fikk heade helt upresset fra 10 meter, men Kwarasey slo til med en flott redning.

Dermed endte det 2-0, og Sandefjord gikk opp på 36 poeng som normalt skal holde godt til å holde plassen - det samme som Vålerenga når lagene har to kamper igjen.

