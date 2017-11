SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Vålerenga 2-0). Bare tynn teori kan ta fra Sandefjord eliteseriestatus i 2018 etter at hvalfangerne harpunerte svake Vålerenga.

– Hvis ikke 36 poeng holder, skjønner jeg ingenting. Det er ikke matematisk klart, men vi kan ta oss en liten fest i kveld. Det er 16 dager til neste kamp, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen til VG mens toppscorer Flamur Kastrati rusler forbi tørkle i brystlomma og en øl i hånden.

Les også: Sandefjords toppscorer med øyetrøbbel

Kastrati sto over med skade, men mål av Pau Morer og André Sødlund sikret likevel Sandefjord de tre poengene laget har ventet på etter å ha tapt de tre siste med 1-9 i målforskjell.

I samme periode har lagene bak på tabellen vunnet nok kamper til mange i Sandefjord er blitt litt stivere i smilet på spørsmålene om det kanskje kunne bli en kvalik likevel.

– Det er klart jeg er lettet. Både fordi vi slår tilbake etter en så svak kamp som mot Sarpsborg sist (tapte 0-5) og at vi nå har de poengene vi har. Jeg tror nok alle i kveld tenker at vi er i Eliteserien neste år også, sier Bohinen.

JUBEL: God stemning i Sandefjord-garderoben. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Med seieren har Sandefjord 36 poeng (like mange som Vålerenga), og har åtte poeng ned til Sogndal på kvalik. Sogndal møter Tromsø søndag, deretter har lagene to kamper igjen. Med andre ord: De vel 4 000 Sandefjord-supporterne som byttet fredagstaco med fotballkamp skal være ganske pessimistisk anlagte og motbevise en del regnesentraler om de fortsatt tror det kan ryke.

Vålerenga falt sammen

Hva så med Vålerenga? Laget som endelig begeistret og tok tre strake seire, tapte på overtid hjemme mot Molde i forrige runde. Mot Sandefjord åpnet de bra med en rekke hurtige kombinasjoner, og var svært nær å ta ledelsen før to minutter var spilt. Samuel Fridjonsson fant Chidera Ejuke ute til høyre, og unggutten dro seg enkelt forbi Lars Grorud før han curlet ballen like utenfor stolpen bak keeper Ingvar Jonsson.

Vålerenga fortsatte å kjøre kampen det første kvarteret, men kom ikke nærmere enn et par avslutninger i nettveggen. I stedet var det hjemmelaget som jobbet seg inn i kampen og etter hvert skapte flere store muligheter.

I sentrum av det hele: Lånespissen Facundo Rodriguez.

Først flikket han ballen like utenfor, før en korrekt offsideavgjørelse stoppet jubelen da trodde han hadde gitt Sandefjord ledelsen etter en herlig mønsterkontring regissert av Pau Morer og Carlos Grossmüller.

Og da han litt senere headet med seg ballen i duell med Vålerenga-stopperne, var Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey raskt ute og reddet skuddet.

Les mer: Naken Deila overrasket spillerne

Morer i mål

Da Rodriguez ikke traff, tok imidlertid et annet spansktalende angrepsess ansvar. Vålerenga greide ikke å klarere en corner, og Pau Morer klinket ballen i mål helt inne ved stolpen.

– De åpnet bra og fant rom mellom oss de første 20 minuttene. Så fikk vi tettet dem, og kunne gå til pause med 1-0. I pausen ble vi enige om å stå opp i duellene, og visste vi ville vinne om vi var like solide defensivt som vi har vært på hjemmebanene tidligere i år, sier Morer.

Det greide de også å være. Riktignok uten både Rodriguez og Grorud som måtte gi seg etter drøye halvtime. Uruguayaneren fikk kjenning med skaden som har holdt han utenfor de siste ukene, mens Grorud ga seg etter to hodesmeller på kort tid.

Vålerenga var nær utlikning to ganger like før pause Først ble en heading fra Enar Jääger slått til corner av keeper Jonsson, før en glimrende opprulling ved Herman Stengel og Simen Juklerød på venstresiden endte med en avslutning like utenfor stolpen.

I annen omgang ble det aldri mer enn omstendelig balltrilling.

Bohinen slår tilbake mot tabelltips: – Vi har gjort alle spådommer til skamme

Deila: Bekmørkt og pinlig

– Det var bekmørkt og pinlig. Måten vi fremsto på i annen omgang, særlig etter at de fikk 2-0, skal bare ikke skje. Vi takler rett og slett ikke de gangene det ikke glir for oss, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til VG.

2-0 kom etter 59 minutter da innbytter André Sødlund plukket med seg ballen etter at Morer tråklet seg fast i Vålerenga-stopperne. Alene med Kwarasey var han kald som novemberkvelden og trillet ballen forbi keeperen og i mål.

INNBYTTER OG MÅLSCORER: André Sødlund (i midten) satte inn 2-0 mot Vålerenga. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Deila hadde i likhet med Lars Bohinen gitt spillerne noen dager fri i helgen - men var langt fra like feststemt.

– Det ser ikke ut som vi har taklet medgangen vi hadde en periode. Vi snakket på spillermøtet før kampen om at dette kom til å bli en kamp der man måtte vinne slåsskampen først. Det var vi ikke i nærheten av.

– Har lukket mange munner



Faktisk var Sandefjord nærmest 3-0 etter 79 minutter da Crescendo van Berkel fikk heade helt upresset fra 10 meter, men Kwarasey slo til med en flott redning.

Pau Morer mener Sandefjord nå har motbevist mang en spådom.

– Ingen har trodd på oss. Vi har vært underdogen som har lukket mange munner!

Les også: Moa må under kniven