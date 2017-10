Samtalen som fikk Bakenga til Tromsø: – Det var ikke så veldig aktuelt

TROMSØ (VG) Kompisene Simen Wangberg (26) og Gjermund Åsen (26) var gode grunner til at Mushaga Bakenga (25) gikk til Tromsø. Men Bakenga ble ikke virkelig tent før den nye treneren Simo Valakari (44) ringte.

Før han møter gamle lagkamerater i Rosenborg i dagens Eliteseriematch, innrømmer Bakenga at han i sommer ikke var kjempepositiv til en Tromsø-overgang – selv om trønderkompisene Wangberg og Åsen bombarderte ham med telefoner.

– Det var ikke så veldig aktuelt før jeg pratet med Simo. Han traff de rette punktene, om det er lov å si. Det var bare en bra samtale. Han overbeviste meg, forklarte hvordan han ville bruke meg, og han visste alt om meg. Han var den største grunnen, forteller Bakenga om den timelange telefonen der finnen fikk ham til å forstå Tromsø, ikke utlandet, var fremtiden for den 25 år gamle spissen.

– Ingen magiske ord



Bakenga sier han var i kontakt med flere trenere i klubber som ønsket å hente ham fra benken på Lerkendal.

Men det var noe «wow-faktor» over det Tromsø-treneren med diamantøredobbene formidlet. Bakenga roser TIL-trenerens nøyaktighet og detaljer og er blitt positivt overrasket over Valakari også etter han flyttet nordover.

– For det er lett bare å prate, påpeker Bakenga.

– Vi hadde en god og lang samtale, men det var ingen magiske ord. Det var bare å fortelle ham hvordan vi skulle jobbet her og hvordan jeg ser fotball. Også er jeg veldig ærlig og realistisk, beskriver Valakari overfor VG.

NESTEN SOM PÅ BRAKKA: Det var trøndertreff og god stemning i lunsjkantinen på Alfheim da Gjermund Åsen (til høyre), Simen Wangberg og Mushaga Bakenga møtte Michael Stilson, tidligere Ranheim-spiller, nå programleder i «Klubbhuset» på Eurosport. Foto: Øyvind Herrebrøden , VG

Trønderen Bakenga sier fortsatt «vi» når han prater om Rosenborg, klubben han har spilt for i to perioder. I den siste – fra sommeren i fjor til sommeren i år – var ingen dundersuksess de siste månedene.

«Bendtner-offer»



Etter at fjorårets toppscorer Christian Gytkjær litt overraskende ble solgt for rundt 20 millioner til 1860 München i vinter, lå det an til at enten Bakenga eller Matthias Vilhjalmsson skulle bli den regjerende dobbeltmesterens nye midtspiss.

Så dukket megaprofilen Nicklas Bendtner plutselig opp i Rosenborg-drakt.

– Du innrømmet at du ikke jublet da Bendtner ble klar?

– Vi er gode venner i dag, Nicklas og jeg, vi snakker nesten hele tiden. Men jeg var ikke fornøyd. Jeg var i gang, jeg gjorde en dritbra kamp mot FC København og scoret mot dem, og de hadde vel ikke sluppet inn mål på et halvt år eller noe. Så går det noen dager og så henter de Nicklas, sier Bakenga.

Han understreker at han ikke er bitter på Rosenborg eller trener Kåre Ingebrigtsen.

– Sånn er det bare. Du gir alt du har, du føler du gjør det bra nok, så har de andre planer, sier 25-åringen.

– Er det sårt for deg at du aldri blitt satset skikkelig på som midtspiss i Rosenborg?

– Hadde jeg blitt det, hadde det vært artig for alle parter. Du får produsert sjanser for deg, det handler «bare» om å sette dem i mål. Det er ikke sårt, men jeg vet hvor artig det hadde vært. Uten at jeg orker å tenke på det, smiler Bakenga.

Uviss fremtid



Han er Tromsø-eiendom kun ut sesongen. Foreløpig stresser han ikke med hvor han er når 2018 starter – og iallfall ikke før Tromsø har sikret ny kontrakt i Eliteserien. Da kan poeng mot Rosenborg i ettermiddag bli verdifullt å kapre.

Det eneste som er sikkert før start er at hjemmelaget på Alfheim stiller med flere trøndere enn Rosenborg, som etter all sannsynlighet kan mønstre skadeplagede Pål André Helland i startoppstillingen igjen.

– Det er et artig poeng, men først og fremst er det kred til Rosenborg. De utvikler spillere til å bli gode nok for Eliteserien andre steder eller utlandet. Bare se på trønderne de har utviklet de siste seks-syv årene. Om alle de hadde blitt, hadde det laget vunnet Eliteserien, hevder Bakenga.

– Jeg merker at folk vil «ta» dem på det (med få trøndere), jeg skjønner det med tilhørighet, men Rosenborg er i utviklingsposisjon mer enn de er en endestasjon. Det hadde vært artig med trøndere, men ikke for enhver pris, sier Tromsøs spisstrønder.