Samling i bunn reddet sesongen til Strømsgodset

DRAMMEN (VG) Godset-trener Tor Ole Skullerud innrømmer at klubben måtte ta et lite oppgjør med seg selv for 10 kamper siden. Det viste seg å være lurt.

1.juli på Åråsen: Strømsgodset taper 2-0 mot Lillestrøm og tar samtidig steget ned på kvalik-plassen når sesongen er halvspilt.

14. oktober på Marienlyst: Strømsgodset slår Odd 1-0og klatrer til 5. plass på tabellen – med heng på alle tre lagene bak Rosenborg.

Sesongen er snudd på hodet for et lag som så triste og i villrede ut i vår. På de 15 første kampene tok Godset et poeng i smitt. På de 10 siste kampene har Godset tatt 2,3 poeng i snitt.

Godsets 10 siste kamper, siden 1. juli: Kristiansund 4-2 Molde 0-0 Vålerenga 2-0 Lillestrøm 3-1 Sarpsborg 0-0 Rosenborg 0-2 Tromsø 2-1 Viking 1-0 Odd 1-0 7 seirer 2 uavgjorte 1 tap Målforskjell: 15-6 Poeng pr kamp: 2,3

– Vi nådde et bunnpunkt på Åråsen, og det krevde en ærlighet fra alle da vi møttes dagen etter, sier Tor Ole Skullerud til VG.

Ryktene gikk om at Skullerud var ferdig på Marienlyst. I stedet fikk han full støtte, fikk ryddet litt i rekkene, spillerne «tok» mer av spillestilen hans – og sakte men sikkert kom også seirene.

– Marginer. Det er kjedelig, og alle de som snakket ned Strømsgodset i vår så ikke marginene som stadig gikk mot oss. Men det er de samme marginene som vi fikk med oss, og som gjør at vi nå har denne imponerende rekka på 10 kamper, sier Skullerud.

– Noen flere årsaker til at det har snudd?

–Vi tok et klart grep i sommer om å la folk gå, ikke hente noen. Vi slapp folk ut døra i stedet for å hente flere inn. Det var viktig, sier Skullerud – som er klar på at det kan bli for stor konkurranse, og for mange spillere, i en spillerstall.

Han kan ikke få lovprist sportssjef Jostein Flo nok etter den vanskelige vårsesongen.

– Jostein sto opp for meg og trodde på prosjektet. Han er an bauta, og jeg er veldig glad jeg har han i Strømsgodset, sier Skullerud. Han har fått med seg folket også, ikke bare støttespillerne sine.

SEIER: Strømsgodset slo Odd lørdag kveld. Her er Odd-trener Dag-Eilev Fagermo i bakgrunn. I forgrunn Odds Espen Ruud og Strømsgodsets trener Tor Ole Skullerud på Marienlyst. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Det var noe med stemningen på Marienlyst, noe med at publikum ante nok en seier, den fjerde på rad og den sjuende på de 10 siste kampene. Og da Marcus Pedersen skaffet et frispark på 18 meter med 16 minutter igjen å spille, finpusset Eirik Ulland Andersen skuddfoten.

Så tok han to skritts fart og banket ballen i hjørnet til høyre for Odd-keeper Sondre Rossbach, Ulland Andersens sjuende ligamål for sesongen. I den kalde høstlufta i Drammen, tok det av på tribunene.

For nå har Godset-publikummet virket fått tro på at det er mulig å bli blant de tre-fire beste denne sesongen også.

– Jeg hadde en mulighet tidligere i kampen, og det irriterte meg at jeg ikke fikk mer ut av den. Så jeg håpet på en til, og den var litt nærmere mål, sier Eirik Ulland Andersen - som forteller om mye øving på frispark da han var yngre.

Sjekk frekkisen til Eirik Ulland Andersen:

Gjerne sammen med broren, Andreas.

– Han har det samme tilslaget som meg, sier Eirik Ulland Andersen.

Frispark-målet var nok i en ganske jevnspilt kamp. Men nå er det Godset som har marginene på sin side. For Odd var på god vei til å overta kampen da Pedersen skaffet det viktige frisparket.

Odd, som har slitt hele sesongen med å komme i gang, klarte aldri å svare, selv om mulighetene var der (før Ulland Andersens scoring), spesielt ved Etzaz Hussain og Elbasan Rashani.

Men det ville seg ikke, og dermed virker Odd å være godt plantet i ingenmannsland på tabellen denne sesongen.