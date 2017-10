Ruud reddet uavgjort for Odd mot Kristiansund

(Kristiansund–Odd 2-2) Kristiansund lå an til å ta tre viktige poeng i nedrykkskampen, men et fantastisk frispark fra Espen Ruud (33) sørget for poengdeling.

Med Kristiansund fortsatt trygt plassert i nedrykkskampen, måtte hjemmelaget helst plukke poeng da Odd kom på besøk.

På stillingen 2–1 til Kristiansund ett minutt før slutt, fikk Odd et frispark like utenfor 16-meteren.

Odds faste dødballtager Ruud gikk frem og hamret ballen i keeperhjørnet. Kristiansund-keeper Sean McDermott ble stående på feil fot og nådde aldri bort på ballen.

VG Live: Vi fulgte kampen direkte her

– Det var deilig. Jeg syns vi klarte å presse dem på slutten, så jeg synes det var fortjent at vi fikk det andre målet, sa Ruud til Eurosport.

– Jeg bestemmer meg for side også bruker jeg våre spillere for å dekke opp keeper. Da blir det vanskelig for han (McDermott), fortsatte Ruud.

– Det var fotjernt det, sa Odd-trener Dag Eilev Fagermo til Eurosport.

– Martin har vel to feite som han brant og vi slipper inn mål etteer avspark, det kan jeg ikke huske at vi har gjort før, fortsatte han.

Sjokkstart fra Odd

For det begynte på verst tenkelig vis for hjemmelaget. Det var ikke gått mer enn tre minutter før Odd hadde funnet veien til mål.

Etzaz Hussain slo en corner inn fra høyre og foran keeper hadde Odd plassert mange mann. KBK-keeper Sean McDermott kom aldri opp på corneren og Sigurd Haugen kunne tuppe inn sitt andre mål denne sesongen på bakerste stolpe.

– Fikk en heldig tå på ballen. Mer er det ikke å si om det, sa målscoreren til Eurosport i pausen.

Men Kristiansund jobbet seg inn i kampen og utlignet etter et kremmerhus fra Daouda Bamba.

Spissen fikk ballen på hjørnet av boksen og banket til mot mål. I stiv kuling skjøt ballen fart mot mål og vikarierende målvakt Anders Klemensson fikk aldri opp hanskene tidsnok.

Odds faste målvakt, Sondre Rossbach, tråkket over på fredagens trening og måtte stå over oppgjøret. Det betydde at 20 år gamle Klemensson tok på seg keeperdrakten fra start.



Så du? FFK rundspilt i snøføyke – ligger på nedrykk i OBOS-ligaen

Pangstart på 2. omgang

Kun 18 sekunder etter pause ble det mål igjen på Kristiansund Stadion, og det var hjemmesupporterne som kunne juble.

Igjen var Bamba involvert, da han fosset ned mot dødlinjen og la ut 45 grader i feltet. Der dukket Torgil Gjertsen opp og satte inn 2–1 til vertene. Hans sjette eliteseriemål på kun ni kamper etter overgangen fra Ranheim i sommer.

–Ja, vi startet omgangen bra, men vi fikk kjørt oss litt etter hvert. Det er kanskje greit med uavgjort, men det føles litt bittert der og da, sa Gjertsen til Eurosport.

Ett poeng hadde vært et OK resultat før kampen, men Gjertsen kunne ikke unngå å være skuffet etter at vertene rotet bort det som så ut som en seier i sluttminuttene.

Les også: Disse Eliteserie-profilene kan hentes gratis etter sesongen

– Før dagens å hadde ett poeng vært greit nok, måten det skjer på er greit nok, men man klarer ikke unngå å være bitter når de scorer rett før slutt.

Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad fikk en stor sjanse på overtid, men headingen fra 28-åringen gikk like utenfor mål.

– Vi var ikke helt fornøyd med starten på kampen, men vi kom oss gradvis inn i førsteomgang og i andre omgang så starter vi som et fyrverkeri. Jeg syns vi scorer to jævla fine mål ... unnskyld språket ... to veldig fine mål i dag. Også slipper vi inn to dritmål på dødball. Men dødballer er viktig i fotball, sa en oppglødd KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport.

– Men farsken også. De hadde fortjent tre poeng i dag, fortsatte Michelsen.

Dermed endte oppgjøret 2–2. Det betyr at Kristiansund enda ikke er sikret eliteseriespill neste sesong, men ett poeng betyr at klubben ligger på 11.-plass med 31 poeng. Det er tre poeng foran Sogndal på kvalik og fem poeng foran Aalesund på direkte nedrykk.

VG oppdaterer saken!