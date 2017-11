Rosenborg tar «trønder-grep»

TRONDHEIM (VG) Dette er blitt et sjeldent bilde: Her utfordrer det trønderske talentet Olaus Jair Skarsem (19) de etablerte Rosenborg-stjernene på trening før møtet med Zenit St Petersburg.

Av spillerne på onsdagens trening, var Pål André Helland (27) den eneste andre trønderen, i et lag og en klubb som har vært kjent for å dyrke lokale spillere, og som stilte med ni trøndere i start-oppstillingen da de slo Milan på San Siro i 1996.

Rosenborg har havnet i en uvanlig, og ganske vanskelig situasjon: De ønsker ideelt sett at lokale spillere skal danne stammen på laget, samtidig som klubben ønsker å spille på høyest mulig nivå i Europa. Og når de beste trønderne forlater Rosenborg, som unge gutter som Markus Henriksen, Mushaga Bakenga, Ole Kristian Selnæs, Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø har gjort de siste årene, så havner RBK i et lokalt vakuum.

Noe som er helt naturlig, men samtidig alarmerende.

GODE RÅD: Olaus Jair Skarsem lærer mye, for eksempel av Nicklas Bendtner, på RBK-treningene. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Mistet Johnsen og Tagseth

– Vi ønsker primært trøndere på laget, innrømmer utviklingsleder Tore Grønning. Han innrømmer at Rosenborg har «mistet» spillere som Dennis Johnsen (Ajax) og Edvard Tagseth (Liverpool), begge trøndere gode som noen.

– At de dro andre steder, gjør noe med hvordan vi tenker. Vi så jo at det var noe med Johnsen, men ikke det samme som Heerenveen, og etter hvert Ajax, så. Og Tagseth snakket vi med. Men der ble det mer fristende med Liverpool, allerede i så ung alder, forklarer Grønning.

Derfor tas det nå grep. Et av dem er å ansette nederlandske Rini Coolen som sjef for akademiet. Han starter i jobben 1. januar, men er for tiden på Lerkendal for å bli kjent med klubben og menneskene.

– Det blir en ny-vitalisering av akademiet, sier Tore Grønning.

GOD UTSIKT: Fra kontoret sitt på Brakka, har Rosenborgs utviklingsleder, Tore Grønning, full oversikt over akademi-spillerne, som trener på den nærmeste banen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Trene trenerne

– Målet er å gjøre gapet mellom akademi/reservelag og A-lag mindre. Og da må vi få opp nivået på de unge spillerne som vi henter, eller har i klubben, sier Coolen.

Coolens og klubbens grep er å utdanne bedre trenere. Det er der Rosenborg mener de har mest å hente. I år har Rosenborg hentet syv 15-åringer, og de ønsker ikke å hente spillere i yngre alder. Derimot ønsker klubben å sende utdannede trenere til klubbene i nærområdene, som kan bidra med kunnskap og lærdom til spillere opp til 15-16-årsalderen.

NY MANN: Rosenborgs nye akademisjef, Rini Coolen (til venstre) sammen med sportssjef Stig Inge Bjørnebye. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Rosenborg mener at Rini Coolen har den rette bakgrunnen, spesielt fra FC Twente, og at nederlendere generelt er gode til å få fram unge spillere.

Hoftun: – Skjer aldri igjen

– Men da må trenerne guides og utdannes, mener nederlenderen.

Erik Hoftun spilte på det berømte Rosenborg-laget fra 1996, som med ni trøndere på laget slo Milan 2-1 på San Siro. I dag er Hoftun assistent-trener på A-laget, og han har vært sportslig leder.

– Kan vi få se et RBK med ni trøndere på laget igjen?

– Nei, kommer det kjapt fra Hoftun - som begrunner det med flere årsaker: At RBK den gangen hadde en helt spesiell trener (Nils Arne Eggen) som klikket helt med en spillergruppe, dominert av trøndere. Videre at konkurransen var helt annerledes den gangen, og at hele Europa har vært i endring siden den gang.

– Ta Chelsea. Det var ikke så mange utlendinger på Chelsea i 1996. I dag kan det fort være 11 – på laget, sier Hoftun. Han poengterer at for Rosenborg er det viktig at de har lokale spillere, men han ser at det kan bli vrient hvis ambisjonen er å delta i gruppespill i Europa, som er klubbens definitive målsetning.

STOLT FORTID: Tidligere midtstopper, nå assistent-trener, Erik Hoftun. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Eksemplet Reitan

– Lista vår ligger nå på Europa League-nivå. Og det er et stort gap for de spillerne som kommer opp via systemet vårt. De må kanskje lånes ut, utdannes videre et annet sted før de tar det siste steget, mener Hoftun – og tar Erlend Reitan som et eksempel: Han debuterte for RBK i fjor, og har i år vært lånt ut til Bodø/Glimt.

– Veldig bra for Reitan og for oss, sier Hoftun.

Utviklingssjef Tore Grønning snakker om næringskjeden som må utvikles: Fra bredde til krets til akademi til A-stall til A-lag - og helst til Europa og A-landslaget.

– Får vi til det med noen spillere, så har vi lykkes, poengterer Grønning.

MINNER: Lagbildet fra sesongen 1997, med 12 trøndere i stallen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Riktig vei

Imens fortsetter Olaus Jair Skarsem å trene med A-laget til Rosenborg, i håp om å slå gjennom. Han er, som Martin Ødegaard og Sander Berge, født i 1998.

– Jeg har kontrakt med klubben ut året, så får vi se. Men målet er å få fortsette i Rosenborg. Jeg kom hit som 14-åring i 2013, jeg har lært mye, jeg lærer stadig mye, og det er bare å se på spillere som Ole Selnæs, Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø for å se at veien jeg har valgt er den rette, sier Olaus Skarsem.

