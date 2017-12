Rosenborg reverserer beslutningen om å reise på treningsleir til Dubai i januar. Det jobbes med å finne alternative løsninger.

– Vi undervurderte de politiske sidene ved den beslutningen vi tok, sier Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i Rosenborg på en pressekonferanse på Lerkendal tirsdag formiddag.

– Av respekt for reaksjonene som er kommet, så tok vi denne avgjørelsen, legger Bjørnebye til - og nevner supporterne «Kjernen», og andre klubbmedlemmers reaksjoner, som grunn for reverseringen.

Bjørnebye snakket, blant annet, lenge med Kjernen-leder Espen Viken før RBK tok den nye beslutningen.

Bruke mer tid

Bjørnebye sier at det var han som tok initiativet til Dubai-turen, først og fremst for å få et godt sportslig utbytte (gode motstandere), men at han ikke føler at det er noen prestisje fra hans side i denne saken.

– Vi behandlet denne saken raskt. Dette har vært en nyttig erfaring. Og det er riktig av oss at vi snur i denne saken, sier Bjørnebye.

– Vi må erkjenne at vi tok avgjørelsen litt raskt. Nå har vi reversert den, og vi må lære av det. Vi må nok bruke litt mer tid ved senere anledninger. Denne gangen tok vi feil beslutning, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Gode motstandere

Stig Inge Bjørnebye sier at det er viktig for Rosenborg å finne gode motstandere, fordi de ønsker å utvikle seg hele tiden.

– Kanskje strakk vi oss litt langt for å få gode motstandere, fordi Rosenborg ikke styrer alt sånt selv. Men nå skal vi finne gode alternativer, og det skal være alternativer som ikke er politisk kontroversielle, sier Stig Inge Bjørnebye.

Styreleder Ivar Koteng sa mandag at det hadde vært heftig diskusjon i styret, men at de landet «såvidt» på at det var greit å reise til Dubai på treningsleir. Koteng sa også at han ikke var overrasket over at det kom reaksjoner.

Nå, 24 timer senere, kom altså reverseringen av beslutningen: Rosenborg reiser IKKE til Dubai på treningsleir.