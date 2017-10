Rosenborg må utsette gullfesten – må vente på hjelp fra Vålerenga

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Stabæk 0-0) Med seier over Stabæk kunne Rosenborg feire Eliteserie-gull på hjemmebane. Men trønderne misbrukte første matchball.

Rosenborg kunne sikre klubbens 25. seriemesterskapet med seier over Stabæk foran over 20 000 tilskuere på Lerkendal søndag kveld. Det ville i så fall vært første gang i Kåre Ingebrigtsens regime at trønderne avgjorde på hjemmebane.

Men det ville ikke et spillesugent Stabæk være med på.

Nå må trønderne vente og se om Vålerenga greier å slå Molde, en kamp VG følger direkte.

– Uansett hva som skjer i Oslo så skal vi karre oss til et seriemesterskap, men vi skulle gjerne gjort det foran Kjernen og egne supportere. Vi hadde håpet på litt mer jubel i garderoben, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Adressa etter kampen.

Håper på Molde-tap



BOM: Pål André Helland fortviler etter nok en misbrukt sjanse. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Pål André Helland, som fortviler på bildet, er skuffet etter kampen, men ser ikke helsvart på muligheten for at Rosenborg kan sikre gullet fordi Molde har tapt - noe som nå kan skje søndag kveld.

– Det er morsomt at vi kan vinne fordi de «klæbber det til». Det er jo enda verre for dem, sier han til Adressa.

Selv om de nå må vente på resultatet i Oslo, hadde Rosenborg gullskjebnen i egne hender.

Ved to anledninger var Rosenborg kun millimetere fra å ta ledelsen, men begge gangene smalt ballen i tverrliggeren over Stabæk-keeperen.

Selv om de ikke greide å bryte ned Stabæk, vil Ingebrigtsen gå med på at gullpresset før kampen gjorde dem nervøse.

– Her på Lerkendal får vi det snakket. Det skal vi tåle. Vi gikk ut for å få det målet, men jeg synes Stabæk er gode i dag, sier han til Adressa.

Sjansebonanza

HÅRFIN UTSETTELSE: Rosenborg var millimetere fra å kunne slippe løs gulljubelen, men det ville seg ikke. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Stabæk, som historisk sett har hatt godt tak på Rosenborg, gikk offensivt ut og presset langt inne på trøndernes halvdel. Hjemmelaget kom best igang, men uten at de greide å spille seg til veldig store sjanser i omgangens første halvdel.

Stabæk fikk etter hvert mer ballinnehav, og spilte seg til halvsjanser. Så, noen minutter før pause kom sjansene, og snøen, men uten at det ble hyll på byllen.

Til andre omgang kom fire spillere fra hvert lag ut iført ullvotter. Om det var vottene sin skyld vites ikke, men andre omgang ble langt mer underholdende enn den første.

Nils Arne Eggen ville nok kalt det hawaii-fotball, når kampen bølger frem og tilbake, og kontring én vei, avløses av kontring den andre. Det haglet med sjanser til begge lag, og totalt tre tverrliggertreff.

Midtveis i andre omgang ble det endelig klart for toppscorerduell; Ohi Omoijuanfo entrer banen for Stabæk, og satte ekstra fart på bortelaget. Nærmest kom Stabæk da Ohi spilte fri Moussa Njie. Njie skjøt i tverrligger.

Rosenborg svarte med å sende flere folk i angrep. Det resulterte i to tverrliggertreff og flust av sjanser. Både Pål André Helland og Nicklas Bendtner hadde store muligheter til å sikre seriemesterskapet.

Men Stabæk og keeper John Alvbåge holdt ut. Dermed blir Rosenborgs gullfest utsatt, og Moldes gullhåp lever - inntil videre.

Saken oppdateres!