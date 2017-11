Nå ønsker John Arne Riise (37) at tidligere Viking-trener Ian Burchnall (34) skal lede klubben opp igjen.

Etter at Aalesund rykket ned søndag kveld, gjorde trener Trond Fredriksen det klart at han nekter å trekke seg. Riise, som har uttrykt seg kritisk om Fredriksen og AaFK tidligere i sesongen, mener treneren burde få sparken.

– Jeg mener Aalesund burde bytte trener. Nå må klubben ta de tøffe, men nødvendige grepene så vi aldri havner i en slik situasjon igjen. AaFK hører hjemme i Eliteserien. Trond Fredriksen er og vil bli en enda bedre trener, men noen ganger funker det ikke. Det er på tide med noe nytt, sier Riise, som mener klubben har en stor jobb å gjøre.

– De må bli kvitt spillere som ikke viser at de blør for drakten. De trenger sultne spillere. Engasjement og selvtillit. Spillere som vil bygge noe stort. Og man må la folk gjøre jobben sin. Holde investorer og andre utenfor ting de ikke har peiling på, sier Riise.

UNDER PRESS: Aalesund-trener Trond Fredriksen. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

VG har vært i kontakt med Aalesund-trener Trond Fredriksen.

– Dette har jeg ikke lyst til å kommentere, sier han.

Riise forteller at han ved to anledninger tilbød seg å hjelpe Aalesund under nedrykkssesongen, men at hans tjenester ikke var ønsket i klubben.

– De mente at det hadde blitt helt feil, og at de hadde full kontroll. Jeg synes det er merkelig, sier han.

– Burchnall er ung og tenker nytt

– Hvilken trener ser du for deg som riktig mann for jobben nå?

– Akkurat nå er det vanskelig å si. Jeg mener kanskje Ian Burchnall, Vikings tidligere trener. Han er ung og tenker nytt.

Ian Burchnall, som nylig tok et nådeløst oppgjør med gamleklubben, sier at det er «hyggelig at Riise synes det om meg» når VG forteller ham om uttalelsene.

– Jeg er åpen for mange ting for øyeblikket, men jeg ønsker ikke å spekulere i jobber som ikke er ledige, av respekt for Trond Fredriksen, som har gjort en god jobb i vanskelige forhold, sier den britiske treneren som etter det VG forstår, skal ha fått henvendelser fra flere norske klubber etter at han fikk sparken i Viking.

Vil trene AaFK med broren

John Arne Riise har tidligere gått høyt ut med sine ambisjoner om å bli fotballtrener på toppnivå. Han er midt i en trenerutdanning og har fortalt at Liverpool har ønsket ham velkommen som trener i klubbens akademi. «Det største målet er Premier League-manager og landslagstrener», sa han til VG tidligere i år.

– Ville du vært interessert i å ta over jobben som Aalesund-trener dersom du skulle fått muligheten?

– Drømmen er å bli trener. Manager. Så ja, det er helt klart interessant å ta over Aalesund en gang. Kanskje sammen med broren min. Men før det så må jeg ta alle kursene. Og jeg tror og håper Aalesund er i toppen før det. Jeg er trygg på meg selv som trener og det jeg står for, men man vet aldri, sier Riise til VG.

