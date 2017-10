Etter at Tromsø gikk opp til 1-0 mot Stabæk på Nadderud, kom speakeren med et stikk til dommer Svein Oddvar Moen over høyttaleranlegget. Det vakte reaksjoner hos TIL-fansen.

Situasjonen oppsto 24 minutter ut i det viktige oppgjøret i Bærum mellom nedrykkstruede Tromsø og Stabæk.

Morten Gamst Pedersen fant Jostein Gundersen med et frispark og backen stanget ballen i mål. Dommer Svein Oddvar Moen gikk umiddelbart bort til linjedommer for å konferere, men etter et snaut minutt godkjente han scoringen.

Da lød det fra speakeren på Nadderud: «Jeg vet ikke om det er noe vits med linjemenn. TIL går i hvert fall opp til 1-0.»

TIL-supporter Marius Helgå sto på tribunen på Nadderud og noterte seg flere som reagerte på speakerens ordvalg.

– Ja, vi som sto der kommenterte det, at det var en merkelig ting å si. Så vidt jeg vet står det i retningslinjene at speaker skal være nøytral, sier Helgå til VG.

Og ganske riktig står det i Norges Fotballforbunds (NFF) sikkerhetsbestemmelser, punkt 3.8.7, at:

«Speakertjenesten skal ikke være underholdningskanal under kampens gang. Ingen sjåvinistiske bemerkninger eller usportslige/støtende formuleringer skal forekomme.»

– Lavmål



– Har du opplevd noe lignende på fotballkamp i Norge før?



– Nei, ikke noe sånt. Jeg syns ikke det hører hjemme fra en speaker. Jeg syns det er fint at de opplyser fortløpende fra andre kamper, men at han skal komme med en slik kommentar om dommeren, det syns jeg er lavmål, fortsetter

Arrangementsansvarlig i Stabæk Fotball, Kjetil Ekeli, svarer på vegne av speakeren og mener det må være takhøyde for humor, også blant speakerne på norske fotballbaner.

– Nå heter det ikke linjedommere lenger, men assistentdommere, så vi opplever ikke at speaker har sagt noe om dem som var til stede på kampen, sier Ekeli til VG.

Han sier at han snakket med speaker etter kampen og forteller at saken er avsluttet fra deres side. Ekeli sier også at Stabæk ikke frykter represalier fra NFF.

– Det er en situasjon som oppstår og speaker forsøker å være humoristisk. Det må være litt takhøyde for humor. Men skal du følge regelverket til punkt og prikke så er det litt på kanten, sier Ekeli og legger til:

– Så må vi ha rom for litt sleivete kommentarer innimellom. Det finner du overalt i norsk fotball. Jeg tror ikke vi er best eller verst i klassen, men vi skal selvfølgelig oppføre oss ordentlig på speakerplass.

Moen: – Kommer ikke til å rapportere noe

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, sier til VG at han ikke har fått med seg situasjonen, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Konsekvenser kan ikke jeg gå inn på, men dersom det er innmeldt av delegat eller dommer er det normal prosedyre at vi tilskriver klubben for å få en forklaring. Basert på det foretas det en vurdering av disiplinære organer, sier Nils Fisketjønn i NFF.

Dommer Moen skriver i en SMS til VG søndag kveld at han ikke fikk med seg hva speakeren på Nadderud sa.

– Når du er ute på banen er du veldig fokusert og konsentrert på jobben vi skal gjøre. Jeg registrerte ikke hva speaker sa. Jeg kommer ikke til å rapportere noe, da jeg ikke hørte hva som ble sagt. Jeg henviser til NFF, skriver toppdommeren.

Helgå innrømmer at han selv ikke hadde grunnlag for å vurdere dommerens innsats fra tribunen, hverken den ene eller andre veien, men legger til:

– Det kunne hvert fall ikke speaker si sikkert heller.