ULLEVAAL STADION (VG) Alle gode ting er tre for Kåre Ingebrigtsen (52) som endelig kunne feire etter å ha blitt årets trener. Kaptein Mike Jensen var full av begeistring overfor sin sjef.

– Hvis jeg en dag blir trener så vil jeg bli som ham. Han er så faglig dyktig ... Han er god, sa Jensen mens han lette etter superlativene om sin trener.

Det var ydmyk og varm RBK-kaptein som møtte VG etter utdelingen. Han hyllet Ingebrigtsen på flere områder. Som trener, men også som menneske.

– Han er helt utrolig flink som trener. Han er faglig sterk og en kjempefyr. Den måten han får garderoben til å fungere på, det har jeg stor respekt for, sa han og mente at prisen som årets trener var mer enn fortjent.

– Jeg syns det er mange flinke trenere i norsk fotball, men det er klart at målt i resultater er det Kåre har gjort kjempestort. Da er det klart at han fortjener anerkjennelse, sa RBK-kapteinen.

– Fryktelig stolt

I fjor uttrykte Kåre Ingebrigtsen at «han flirte av det», da Brann-trener Lars Arne Nilsen stakk av med prisen foran ham. Da hadde han blitt vraket for andre år på rad, tross to strake seriegull.

I år, etter sitt tredje seriegull på like mange forsøk med Rosenborg, mottok han prisen under TV Norges prisdryss på Fotballfesten 2017 etter årets sesongen Eliteserien.

– Jeg er fryktelig stolt og veldig fornøyd med å være årets trener. Vi i Rosenborg er definitivt Norges trenereteam, sier Ingebrigtsen til VG før han listet opp hele trenerteamet.

Tidligere Rosenborg-trener Nils Arne Eggen mente det var på høy tid at Ingebrigtsen fikk prisen.

– Det skulle bare mangle. Han har vunnet (serien red. amn.) for tredje året på rad, og to før the double. Så det hører naturlig med, sier Eggen til VG.

På spørsmål om det var for sent, svarte Eggen:

– Nei, nei, nei. Det er aldri for sent. Jeg har noen av de (prisene red. anm.) jeg også. De kommer etterhvert som man vinner.

Se alle prisvinnerne i bunnen av saken!

Tidligere i kveld: Tore Reginiussen kåret til årets spiller

Nicklas Bendtner mottok i kveld det synlige beviset på at han er toppscorer i Eliteserien 2017:

Tror på bedring i 2018

Etter å ha vunnet prisen kom Ingebrigtsen med en advarsel til både konkurrentene i Eliteserien og de av Rosenborg-spillerne som tror de skal få forlate Trondheim i vinter:

– Vi tror at vi blir enda bedre neste år. Vi har vært gode i Europa i år, og så er vi litt mellomfornøyd med Eliteserien. Får jeg låst inn spillerne i overgangsvinduet, så blir dette bra det, smiler Ingebrigtsen.

Tidligere Rosenborg-helt Roar Strand synes det var fullt fortjent at Ingebrigtsen nå stakk av med prisen:

Kåre Ingebrigtsens karriere: Kamper/mål som spiller:

Rosenborg (1985-92): 136/17

Manchester City (1992-94): 15/0

Lillestrøm (1994-95): 43/9

Rosenborg (1996-97): 12/0

Norge (1990-95): 23/1



Meritter som trener:

Rosenborg: Tre seriegull, to cupgull. Øvrige klubber som trener:

Ranheim (2007)

Rosenborg, assistent (2007)

Bodø/Glimt (2008-11)

Viking, assistent (2012-14)

Rosenborg (2014-)

– Han har vært nominert før og med tre seriegull på rad er det fortjent.

– Burde han vunnet for to år siden?

– Nei, det er greit at han får slite litt for det, humrer Strand.

– Han var en av gode kandidater i fjor også. Jeg husker ikke hvem som vant i fjor, men det var helt sikkert fortjent. Og Kåre fortjente den i år, avslutter Strand

Aasmund Bjørkan, Bodø/Glimt, ble kåret til årets trener i Obos-ligaen.

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck delte ut prisen.

Kristiansund-trener Christian Michelsen, Sandefjords Lars Bohinen, Strømsgodset Tor Ole Skullerud og Sarpsborg 08s Geir Bakke nominert var også nominert til årets trener i Eliteserien.

Så du denne? Eliteseriens høydepunkter denne sesongen

Det ble litt kluss da Tore Reginiussen og Kristian Fardal Opseth skulle motta prisen for årets spiller:

Alle prisene:

Årets spiller Eliteserien: Tore Reginiussen, Rosenborg

Årets spiller OBOS-ligaen: Kristian Fardal Opseth, Bodø/Glimt

Årets gjennombrudd: Krépin Diatta, Sarpsborg 08

Årets trener: Kåre Ingebrigtsen, Rosenborg

Årets trener OBOS-ligaen: Aasmund Bjørkan, Bodø/Glimt

Årets fotballforbilde: Jakob Glesnes, Strømsgodset

Årets supporter: Truls Waaktaar Schøne, tribunesjef i Godsetunionen, Strømsgodset

Årets toppscorer: Nicklas Bendtner, Rosenborg

Kniksens hederspris: Åge Hareide

Årets mål: Nicklas Bendtners, Rosenborg, scoring mot Molde i august

Dette er årets mål: