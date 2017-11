RBK kan få sin tidligere farmerklubb i samme divisjon: – Naturlig å samarbeide

Rosenborgs tidligere farmerklubb Ranheim kan rykke opp til Eliteserien. Klubbene har planer om å fortsette det uformelle samarbeidet selv om de spiller i samme divisjon.

Fra 2006 til 2014 bidro Rosenborg med flere titalls millioner kroner til Ranheim, i bytte med at de kunne sende talenter på lån til «lillebroren» samt signere gode spillere derfra.

VG Live: Følg kvalikdramaet mellom Sogndal og Ranheim fra klokken 18.00!

I 2014 ble det formelle samarbeidet brutt «fordi Rosenborg så at kostnadene ble for store i forhold til verdien av samarbeidet», sier daglig leder Frank Lidahl i Ranheim. Men klubbene samarbeider fortsatt tett til tross for at det ikke finnes noen kontraktfestet avtale.

– Vi har et veldig bra samarbeid og kommuniserer veldig godt på trenernivå. Vi føler at vi har funnet vår posisjon enda tydeligere, og håper vi kan flytte trøndere til Lerkendal den kommende tiden, i tillegg til av og til å ta noen unge spillere på lån, sier Lidahl til VG – bare timer før det første play off-oppgjøret mot Sogndal.

UBEKYMRET: Ranheims daglige leder Frank Lidahl, her fra tiden som markedssjef i Sandefjord Fotball i 2011, synes det er uproblematisk at de fortsetter det uformelle samarbeidet med Rosenborg dersom de skulle rykke opp til Eliteserien. Foto: Alf Øystein Støtvig , VG

Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg nikker anerkjennende.

– Vi har ikke noe formelt samarbeid, men det er naturlig å samarbeide om spillere. Det handler om å snakke sammen om klubbting, og å utvikle spillere. Det går på trøndere som spiller der. Det er naturlig å samarbeide når vi har spillere som kan brukes av Ranheim, eller når vi ønsker at Ranheim-spillere skal ta steget, sier hun.

Kvalikdrama: Uenige om favorittstempelet før Sogndal – Ranheim

– Ikke et relevant spørsmål

Når Ranheim møter Sogndal i play off om en plass i Eliteserien, først onsdag i Sogndal så lørdag i Ranheim, kommer hele Rosenborg til å krysse fingrene for sin «lillebror».

– Det er bare positivt for oss hvis de rykker opp. Da er det enda flere trønderske fotballspillere som utvikler seg og får spille, sier Dyrhaug, som åpner for at Rosenborg kan låne ut spillere til Ranheim neste sesong.

Her er skuddfoten Ranheim bør se opp for mot Sogndal:

– Alle i RBK har uttrykt seg personlig til meg om at de heier på oss. Det er naturlig å tro at hvis en Rosenborg-spiller er god nok, så vil han få et enda bedre utviklingstilbud dersom Ranheim spiller i Eliteserien. Og vi skal sørge for å ha et godt utvalg av trøndere, sier Lidahl.

Mens klubbene hadde et offisielt samarbeid, ble det ofte lånt ut rundt tre Rosenborg-spillere til Ranheim hver sesong. Pål André Helland og Fredrik Midtsjø er blant spillerne som har fått et utviklingstilbud i den gamle farmerklubben.

Pluss: Annerledesklubben Ranheim utfordrer eliten

HEIER PÅ RANHEIM: Daglig leder Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg håper den tidligere farmerklubben Ranheim rykker opp til Eliteserien. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Men også etter at det formelle samarbeidet ble brutt, har utvekslingen mellom klubbene blitt opprettholdt. I 2016 ble John Hou Sæter lånt ut fra RBK til Ranheim, og før denne sesongen gikk Rosenborgs tidligere juniorkaptein, Jakob Talmo Tromsdal, rett til Ranheim.

– Kan det oppstå interessekonflikter når to så tette samarbeidspartnere spiller i samme divisjon?

– Det er ikke et relevant spørsmål, for det finnes ingen formell samarbeidsavtale. Det er ingen som er for å regulere noe skriftlig. Men god samhandling i hverdagen er begge parter for, sier Ranheim-leder Lidahl.

Se spesialsending av «Runden» før helgens cupfinale:

NFF: – Ikke noen utfordring

Rune Nordhaug, seksjonsleder for klubbstøtte i NFFs konkurranseavdeling, bekrefter overfor VG at formelle samarbeid mellom klubber i samme divisjon er ulovlig.

– Klubber med et formelt samarbeid kan ikke spille i samme divisjon, det følger av vår lov. Men det tidligere samarbeidet mellom Ranheim og Rosenborg er avsluttet, så i denne situasjonen er det ikke noen utfordring, sier Nordhaug.

– Kan det være uheldig at to klubber som samarbeider så tett, selv om det ikke er formelt, spiller i samme divisjon?

– Det blir bare spekulasjon. Vi forholder oss til at det ikke er noe samarbeid mellom klubbene, det er ikke lov til å ha det når de spiller i samme divisjon, og så forholder vi oss til at klubbene følger loven. Det er lov for norske klubber å prate med hverandre og låne spillere til hverandre så lenge det skjer i henhold til lover og regelverk. Vi har ikke noen problemer det. Det skjer hele tiden, sier Nordhaug.