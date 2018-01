RBK-Kåre fnyser av tyrkisk Bendtner-hysteri

Nicklas Bendtner (29) feiret nyttår i Istanbul. Det førte til store spekulasjoner rundt Rosenborg-stjernen.

Eliteserie-toppscoreren ble, iført dress og sammen med kjæresten Natasja Madsen, fotografert og filmet av medier i den tyrkiske byen i helgen. En rekke tyrkiske medier, inkludert TV-kanalen A Spor, hevdet at dansken var på plass for å forhandle med regjerende cupmester Konyaspor.

Men et sveip gjennom Instagram-profilene til Bendtner og kjæresten tyder på at Istanbul, der paret feiret nyttår, kun var et nytt ledd i deres luksuriøse ferie. Tidligere i vinter har de publisert bilder fra både Maldivene og Emiratene.

– Jeg har bare hørt at det er noen spekulasjoner, og flirer bare av det. Uansett hvor han dukker opp, blir det spekulasjoner, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

Oppmøte 15. januar

Han fnyser av påstandene om Konyaspor-møter.

– Hadde det vært en fotballklubb i Maldivene, så hadde han sikkert spilt der. Og skulle han ta seg en tur til London neste helg, så er vi virkelig i gang. Sånn er det med Nicklas. Vi bare flirer av det, koser oss og tar det med knusende ro. RBK har ikke snakket med noen klubber, sier Ingebrigtsen.

Treneren sier han ikke bryr seg om hvor Bendtner er, og at det eneste han vet, er at dansken skal møte opp i Trondheim den 15. januar, når klubben begynner oppkjøringen til den nye sesongen.

– Det er ingenting som tilsier at noe skal skje, sier Ingebrigtsen om mulighetene for Bendtner-salg i januar.

Stjernespissen sa i november at han tror han blir værende i Rosenborg. Han har for øyeblikket solid fotfeste i den danske troppen som skal til VM, og Rosenborg-kontrakten varer i to år til. VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med hans agent Ivan Benes i forbindelse med denne saken.

Forventer rolig vindu

De siste årene har Rosenborg blitt vant til å miste nøkkelspillere i januarvinduet. I fjor forsvant Jonas Svensson, Hólmar Eyjólfsson og toppscorer Christian Gytkjær. Året før solgte de både Ole Selnæs og Alexander Søderlund til Saint-Étienne.

Nå forventer Kåre Ingebrigtsen et langt mindre hektisk overgangsvindu.

– Vi forholder oss veldig rolig til dette vinduet. De fleste er ganske nye i Rosenborg. Vi vil beholde de som er her, og det regner vi med at kommer til å skje også. Det er ingen som skal ut, sier treneren.

– Har dere noen spesielle ønsker om spillerkjøp?

– Nei, vi sitter helt i ro og jobber med å beholde de som er i klubben.

Ingebrigtsen hevder at de ikke nødvendigvis trenger å erstatte USA-klare Jørgen Skjelvik, ettersom de har det danske talentet Jacob Rasmussen (20) fra før.