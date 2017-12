RANHEIM/OSLO (VG) (Ranheim – Sogndal 1-0, 1–1 eeo., 5–4 etter straffesparkkonkurranse) Sogndal-trener Eirik Bakke raste mot Ranheim-spillernes oppførsel etter sitt lags exit fra Eliteserien.

Bakke var en, mildt sagt, forbannet mann etter at Sogndal tapte opprykksdramaet mot Ranheim på straffesparkkonkurranse. Og det var ikke på eget lag. Forargelsen var rettet mot feirende, jublende og, ifølge Bakke, ufyselige Ranheim-spillere.

– Jeg har aldri vært borti et sted det er så lite respekt. Måten Ranheim oppfører seg mot oss i dag, det har ikke noe med fotball å gjøre. De står og skriker oss opp i ansiktet etter at vi har tapt.

– Verste jeg har vært med på

Da hadde Bakke akkurat sett jublende hjemmespillere feire billett til Eliteserien i 2018 etter å ha vunnet 5-4 etter en dramatisk straffesparkkonkurranse der Eirik Schulze ble ulykkesfuglen for Sogndal.

– Det var det samme etter den første kampen. Skal de opp opp i Eliteserien, så må de opp på Eliteserie-nivå i oppførsel også. Det er det verste jeg har vært med på på lang tid, mente Eirik Bakke.

SINT: Eirik Bakke.

– Trener og spillere; og unge folk som går på kamp og skriker forskjellig ting til meg og alle. De må skaffe seg folkeskikk, jeg vet ikke om de har det her i Trøndelag. Det er flaut! Og det skal de virkelig få høre. Dette har ingenting med fotball å gjøre.

«Rævafotball»

Bakke forklarer to kamper med fokus på det defensive med mange skader, tett kampprogram, og et ungt lag.

– De løper opp til meg etter kampen og skriker «rævafotball» i trynet mitt. Det er en grunn til at vi må spille slik, med mye skader og alt dette her. Og så får vi sånn etter at vi har tapt en fotballkamp. De må konsentrere seg om seg selv, raser Sogndal-treneren.

Etter kampen var Bakke mest opptatt av å ta vare på sine egne.

Skal lære treneren folkeskikk

– Maken til lite folkeskikk har jeg aldri vært borti. Ingen av de spillerne hadde vært i nærheten av å få komme inn i garderoben min. For den gjengen jeg har er folk som virkelig står opp og gjør ting de kan gjøre noe med, og ikke går og omtaler andre lag.

– Jeg skal på trenerkurs med Svein Maalen, så han skal få lære seg folkeskikk han òg. Man kan ikke skrike opp i ansiktet til folk at de spiller rævafotball.

Michael Karlsen ble den store opprykkshelten i straffesparkkonkurransen. Der scoret han det avgjørende 5-4-målet.

– Full kontroll, sa han om straffen etterpå.

Ledelse fra første kamp

Dette betyr at Ranheim er på øverste nivå i norsk fotball for første gang siden 1956.

– Vi gjør en kjempekamp. Vi spiller Sogndal av banen. Vi møter et kynisk og destruktivt Sogndal. Det er fotballen som vinner, sa Karlsen til Eurosport etterpå.

– Vi møter heltidsproffer. Kanskje bør de gå litt i seg selv. Det er fullt mulig å kombinere jobb og skole med fotball. Det skal vi gjøre også neste år, fastslo Michael Karlsen fra sensasjonslaget Ranheim.