Ranheim er klar for Eliteserien etter straffedrama

RANHEIM/OSLO (VG) (Ranheim – Sogndal 1-0, 1–1 eeo., 5–4 etter straffesparkkonkurranse) Ranheim skjøt fantastisk gode straffer og sikret seg eliteseriekontrakt på bekostning av Sogndal.

Ranheim er klar for Eliteserien i fotball 2018. Det ble klart etter at laget vant 5-4 etter straffesparkkonkurranse mot Sogndal.

Ulykkesfuglen var Sogndals Eirik Schulze, som var den eneste som bommet på straffen sin.

Først utlignet Michael Karlsen Sogndals ledelse fra første kamp på straffespark fire minutter før slutt i ordinær tid. Så ble samme Karlsen den store opprykkshelten i straffesparkkonkurransen. Der scoret han det avgjørende 5-4-målet.

– Full kontroll, sa han om straffen etterpå.

Ledelse fra første kamp

Dette betyr at Ranheim er på øverste nivå i norsk fotball for første gang siden 1956.

– Vi gjør en kjempekamp. Vi spiller Sogndal av banen. Vi møter et kynisk og destruktivt Sogndal. Det er fotballen som vinner, sa Karlsen til Eurosport etterpå.

– Vi møter heltidsproffer. Kanskje bør de gå litt i seg selv. Det er fullt mulig å kombinere jobb og skole med fotball. Det skal vi gjøre også neste år, fastslo Michael Karlsen.

Fra første kamp hadde Eirik Bakkes Sogndal en 1-0-ledelse å gå. Det betød at Ranheim-trener Svein Maalen var avhengig av å score minst to mål for å kunne sikre Ranheims femte sesong på norsk fotballs høyeste nivå.

– Vi vant fortjent, sa Maalen til Eurosport etterpå.

– Vi skulle gjerne ha avgjort etter full tid, men vi avgjorde på en formidabel måte.

I starten av kampen var det synlig at det var Sogndal som hadde noe å forsvare, og Ranheim som hadde noe å jakte på.

– En seier for fotballen. Sogndal ville ikke spille fotball, sa Eurosport-ekspert Roger Risholt på direkten etter matchen.

Ut fra banespill og offensiv vilje var det vanskelig å tyde hvilket av lagene som har spilt eliteserie i 2017, og hvilket som har spilt OBOS-liga.

VG LIVE: Ranheim v Sogndal minutt for minutt

Uthaling

Fra første spark på ballen var det tydelig at det var hjemmelaget som virket mest interessert i å jage forover. Sogndal-keeper Mathias Dyngelang virket opptatt av å bruke lang tid på alle dødballer, uten at det virket å bekymre hoveddommer Tore Hansen.

Temperaturen steg utover omgangen. Sogndal-stopper Kjetil Wæhler måtte forlate banen med skade midtveis, og Ranheim pådro seg to billige kule kort, men omgangen forløp uten at noen av lagene spilte seg til store sjanser.

David mot Goliat

Med seier kunne Ranheim sikre seg spill på norsk fotballs øverste nivå for første gang siden 1955/56-sesongen, den gang det het «Hovedserien», og samtidig bli det første trønderske laget siden Strindheim – i 1995 – som spilte sammen med Rosenborg i toppdivisjonen.

Ranheim gikk tøft ut i andre omgang og festet raskt et grep om kampen. Blåtrøyene sto høyt med begge backene, og presset bortelaget langt tilbake. Etter ti minutter spill fikk høyreback Aslak Fonn Witry kongetreff fra 25 meter, men ballen gikk i stangen og ut igjen.

Hjemmelaget beleiret til tider Sogndals 16-meter, og bortelaget var knapt over midtbanen i andre omgang. Oppofrende forsvarsspill og godt keeperspill fra Dyngeland, holdt et velspillende på lang nok avstand, uten at sjansene ble hverken enorme eller store.

Endelig!

Ranheim kom stadig nærmere scoring. Flere ganger ropte hjemmelaget – med god støtte fra optimistiske hjemmesupportere – fortvilt på straffe i håp om at dommer Hansen skulle gi dem en håndsrekning.

Men det varte og rakk. Så ...

Fire minutter før slutt. Ranheim beleiret på ny Sogndals sekstenmeter. For fjerde gang på under ti minutter gikk en Ranheim-spiller i bakken, og denne gangen blåste Hansen straffe.

Dyngeland én vei. Ballen den andre. 1-1, og det var intet mindre enn fullt fortjent.

Dermed ekstraomganger. Noe annet ville vært urimelig, på EKSTRA arena.

Ekstraomganger på Ekstra arena

Kampbildet i ekstraomgangene var det samme. Ranheim førte ball, mens Sogndal forsvarte seg. De store sjansene uteble, men skulle ett av lagene score måtte det ha blitt Ranheim.

Det skjedde ikke, dermed «the most exciting play in football»; straffesparkkonkurranse.

Bingo, vil sikkert noen si, den ultimate test, ifølge andre.

Sogndal misset sitt tredje straffespark. Ranheim scoret på alle sine.

Ranheim er klare for Eliteserien i 2018.