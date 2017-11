Ragnvald Soma avslører «dyp og alvorlig depresjon» i ny bok

I en åpenhjertig selvbiografi forteller tidligere landslagsspiller Ragnvald Soma (38) om sitt vanskelige liv etter fotballkarrieren.

«Jeg fortalte fastlegen min at jeg hadde møtt veggen, at jeg var tom og ikke klarte mer. Men ennå var jeg ikke i stand til å innse hva som virkelig var galt – at jeg var inne i en dyp og alvorlig depresjon.»

Dette skriver Soma i den nye boken «Soma. En ball har to sider. Utsiden og innsiden.», videreformidlet av Stavanger Aftenblad, som har viet forsiden og fire sider til omtale av selvbiografien som kommer ut førstkommende fredag.

– Ting ble mer og mer meningsløst, jeg la mindre og mindre betydning i både jobben og meg selv, og det gikk ut over familien. Det ble bare et stort, svart hull, og jeg så ikke meningen med noe som helst, sier Soma til VG.

– Jeg var nok ikke så langt nede at jeg vurderte å ta mitt eget liv, men jeg ble selvdestruktiv, begynte å drite i meg selv og livet mitt. Jeg kunne bedøve meg selv med alkohol, og de få gangene jeg gjorde det, var det en befrielse å få litt pusterom. Det er en forferdelig måte å gjøre det på, men det ble på en måte en friplass det jeg slapp å kjenne på ubehaget, sier han.

Soma spilte over 400 kamper i løpet av sin karriere som fotballproff i Norge (Bryne, Brann og Viking), West Ham, Rapid Wien, Nordsjælland og Lyngby. Mellom 2004 og 2005 fikk han fem A-landskamper for Norge.

Men helt siden han forlot Rapid Wien i 2012 har han slitt med psykiske utfordringer. Da var han uten jobb og bodde hjemme på Kvernaland. I boken, der Svein F. Hestvaag er medforfatter, forteller kona Elin at hun begynte å merke at mannen «ble tung», «trakk seg mer tilbake» og «ble mindre interessert i det rundt seg».

SLO MAN UTD: Ragnvald Soma (t.h.) var med å slå Manchester United 1–0 da han spilte i West Ham. Her sammen med Hannu Tihinen etter kampen. Foto: Jan Johannessen , VG

Til psykolog

Soma savnet fotballen, og fikk til slutt muligheten til å spille for Nordsjælland i den danske toppdivisjonen. Oppholdet ble en skuffelse, det samme ble halvåret i Lyngby. Han prøvde seg i Førde, men det tok slutt etter bare seks kamper. I sitt eget hode var han overbevist om at karrieren skulle skyte fart igjen, men det skjedde ikke.

– Jeg hadde aldri tenkt på eller sett for meg den dagen det ikke lenger skulle handle om fotball. Jeg hadde verdens beste jobb og fikk oppleve drømmen som tusenvis av andre ikke får oppleve. Jeg har aldri brydd meg om noe annet enn fotball. Når alt var borte, sto jeg på helt bar bakke, sier Soma til VG.

På vinteren i 2013 fikk Soma seg fast jobb i salgsbransjen, den første utenfor fotballen, men kona Elin sier at hun opplevde at han ikke var «mentalt til stede», og at hun hadde «mistet ham». Hun ble gravid med barn nummer tre, utover våren og sommeren 2014, men mannen var mentalt «i rennesteinen», som det beskrives i boken.

Når datteren ble født uten fingre på høyre hånd, var Soma overbevist om at alt var hans skyld, og at det var «straffen for at han ikke var positiv og gledet seg underveis». På høsten i 2014 søkte han profesjonell hjelp hos en psykiatrisk sykepleier, men det hjalp ikke stort.

Inn mot vinteren 2015 så Elin seg nødt til å ringe en psykolog i Stavanger. Hun fikk følgende beskjed: Enten måtte mannen gå med på å få hjelp, eller så måtte hun gå fra ham for å kunne passe på de tre barna. Ragnvald ble «lamslått» av tanken på å bli forlatt, og gikk med på å få hjelp.

PÅ LANDSLAGET: Her er Ragnvald Soma (t.h.) i duell med Claus Lundekvam under en landslagstrening i september 2004. Foto: Erlend Aas , NTB scanpix

– Mennesket er viktigere enn resultatene

Men til tross for at han var i full jobb og hadde travle dager med tre barn hjemme, slapp ikke mørket taket. Det gikk dårlig på jobben, der salgspilene pekte nedover. Han møtte veggen, ble helt sykemeldt og gjorde ikke annet enn å sitte hjemme. Slik beskriver han det i boken:

– Å føle seg håpløs, null verdt, er fryktelig. Det var ingen karakterbørs på sportssidene mandag morgen, ingenting som ga meg bekreftelse på at jeg fikk det til. Å evaluere en fotballspillers innsats er lett, salg er også enkelt å måle – det erfarte jeg smertelig – men å evaluere en dag med familien, en dag som ektemann og far, hvordan gjør man det?

PAPPA: Ragnvald Soma med en av sine døtre på armen etter en kamp for Bryne mot Vålerenga i 2002. Foto: Alf Ove Hansen , NTB scanpix

I boken skriver Soma at det har gått oppover siden våren 2016, men at han ikke er ferdig med den «tøffeste» og «vanskeligste» kampen. «Men det skal gå. Jeg er på vei», sier 38-åringen, som har følgende motiv bak selvbiografien:

– En av grunnen til at jeg velger å gi ut denne boka, er nettopp å formidle hvor viktig det er for alle som er involvert i barneidrett å huske at mennesket er viktigere enn resultatene. Vi må ta vare på barna for det de er. Gjøre det vi kan for å hindre at vi får en stadig mer plaget og jaget «generasjon prestasjon». Spesialisering i ung alder, for eksempel – kjempeskummelt. Behold gleden, behold fellesskapet, så lenge som mulig.

– Fått flere meldinger

– Hvordan går det med deg nå?

– Nå går det bedre. Jeg skal ikke si at jeg er friskmeldt, for det er jeg nok ikke. Jeg har tyngre dager og bedre dager. Men generelt sett er ting utrolig mye bedre og lettere enn for halvannet år siden.

– Hjelper det å åpne seg slik du gjør med denne boken?

– Definitivt. Jeg har fått flere meldinger fra kjente og ukjente som skriver at de synes det er tøft gjort. Folk takker for åpenheten. Det er ting som jeg setter enormt stor pris på. Det varmer.

– Hvilke råd har du til nåværende fotballspillere som vil unngå å gå på den samme smellen som deg?

– Det beste vil være å lage seg en plan for hva man vil gjøre etter karrieren. Begynn på forberedelsesfasen før du slutter som spiller. I tillegg vil jeg anbefale å snakke ut, snakke om de vanskelige tingene før det blir helt nattesvart, slik det ble for meg, sier Soma.