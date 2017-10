Presset Fredriksen: – Det er ikke krise

ÅLESUND (VG) (AaFK-KBK 1-1) Det ser mørkere og mørkere ut for AaFK for hver runde - ingen seier siden juni, kvalikplass i serien og med tøff motstand de siste fire rundene. Men Trond Fredriksen vil ikke si at det ser bekmørkt ut for Aalesund.

– Nei, det er ikke så svart som du skal ha det til, sier AaFK-treneren når VG konfronterer han med situasjonen.

Og situasjonen er som følger: før de andre lagene i nedrykksstriden spiller søndag kveld, ligger tangotrøyene på kvalikplass, ett poeng foran Tromsø og med ett poeng opp til Sogndal på trygg grunn. Sunnmøringene har ikke vunnet siden 25. juni mot Odd, det er en rekke på 13 kamper. Lagene AaFK skal møtte de siste fire kampene er: Lillestrøm (b), Rosenborg (h), Sarpsborg 08 (b) og Strømsgodset (h).

– Er det krise nå?

– Nei. Krise er det ikke. Men det er alvor, svarer Trond Fredriksen.

– Skal glede oss

Etter å ha havnet under tre minutter før slutt, med én mann mer og tilsynelatende kontroll på kampen, reddet Vebjørn Hoff ett poeng for hjemmelaget fire minutter på overtid.

– Vi skal glede oss over det ene poenget. Men samtidig så drukner det litt i den store skuffelsen over at vi ikke vinner.

Hele Sunnmøre forventet og krevde seier over Kristiansund. Fredriksen var offensiv tidligere i uka i lokal presse.

– Du sa tidligere i uka at denne kampen skal dere vinne, kjenner du nedrykket hengende over deg nå?

– Det er ikke tvil om det, nei. Vi er på kvalik og det skal spilles noen kamper på søndag. Den eneste målsetningen vi har som klubb nå er å bli i Eliteserien.

– Frykter du for jobben din?

– Det er ikke noe jeg tenker på. Jobben min er ikke å ansette eller avsette trenere, og jeg har strengt tatt ikke tid til å tenke på det heller.

– Har du fortsatt tillit i spillergruppa?



– Ja, og det ser man på måten de jobber i dag, sier Fredriksen bestemt og rolig.

NFF dropper Edvartsen-forhandlinger: - Ser frem til rettssaken med glede

– Måtte ikke vinne

Keeper Andreas Lie var naturligvis en skuffet mann da han møtte pressen etter kampen. Han mener AaFK må ta det poenget de klorte til seg og komme seg videre.

– Vi måtte ikke vinne denne kampen, men selvfølgelig vet vi det er kort vei ned til direkte nedrykk. Men vi tar med oss dette ene poenget inn i neste runde.

Hva som er problemet til Aalesund, det klarer han ikke helt å sette fingeren på.

– Hadde vi visst hvordan vi skulle løse dette her, så hadde vi gjort det for lenge siden. Det er vanskelig å si hvorfor vi ikke klarer bedre, sukker han.

Fornøyd KBK-trener

Kristiansund fikk med seg et verdifullt poeng i bunnstriden og ligger nå fire poeng over kvalikplass, der Aalesund befinner seg per dags dato.

– Vi visste dette kom til å bli en steintøff match med spesielle forventninger i begge leire før kampen. Aalesund måtte og skulle vinne, og når vi blir ti mann og klarer ett poeng, så vi er én erfaring rikere, sier trener Christian Michelsen.

Han følte laget fortjente minst ett poeng i fylkes-derbyet.

– Begge lag har mange sjanser, og det bølger mye fram og tilbake. Samtidig kommer vi vel ikke nærmere tre poeng enn dette, så det er klart det er surt også, sier han og hinter til kjempemissen til Gjertsen rett før AaFK utlignet.

Slik var kampen

Begge lag kunne scoret tidlig i den første omgangen. Thrandarson og Gjertsen var begge nære med skudd fra distanse. Papazoglou fikk nesten hodet på et innlegg rett før pause, mens Bamba definitivt burde scoret da Gjertsen la flott inn fra venstre. Spissen klarte dog ikke stokke beina.

Etter hvilen klarte KBK å holde hjemmelaget i sjakk, men plutselig valgte Amadou Diop å hoppe inn i Gretarsson altfor sent, og fikk dermed sitt andre gule. Med én mann mer presset AaFK på, men det var i stedet Kristiansund som tok ledelsen da kanskje banens beste, Torgil Gjertsen, stormet framover og overlistet Andreas Lie fra 20 meter.

Gjertsen fikk en ny gigantisk mulighet rett før slutt da Andreas Lie var med opp på en corner. Gjertsen og Mendy kom alene mot Bjørn Helge Riise foran det åpne buret, men i stedet for å spille Mendy gjennom på blank kasse, prøvde Gjertsen å score selv, men traff Riise.

Og det ble de straffet for like etterpå. Etter kjempepress mot McDermott i Kristiansund-buret, satte Vebjørn Hoff inn utligningen og berget ett poeng for hjemmelaget.