Pedersen stanget Godset til seier

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Strømsgodset 1-2) Marcus Pedersen sikret Strømsgodsets femte strake seier etter at Sandefjord-spiss Flamur Kastrati både scoret, ble skadet og hånet mot sin gamle klubb.

Pedersens matchvinnerscoring kom etter drøye timen spill.

Jonathan Parr driblet to mann på venstresiden og slo en perfekt crosser over til back-kollega Lars-Christopher Vilsvik på høyre. Han slo videre inn foran mål der Pedersen var høyest, og headet ballen via keeper Ingvar Jónsson – stolpen – og Jonsson igjen – og i mål.

Ulland Andersen først ute

Det var nok til å avgjøre en kamp der hjemmelagets Flamur Kastrati kom i sentrum. Etter at brennhete Eirik Ulland Andersen hadde gitt Strømsgodset ledelsen i første omgang, utlignet Kastrati før minutter var spilt etter pause.

Carlos Grossmüller fant André Sødlund ute til venstre. Sødlund løsnet et godt skudd som Espen Bugge Pettersen måtte i full strekk for å redde, men ballen spratt opp i lufta og der sto Kastrati alene og headet ballen i det åpnet målet.

Kastrati i bråk med supporterne

Det var imidlertid noe av det siste Kastrati gjorde før han måtte rusle av banen med en skade. På vei ut viftet han med hånden i en ufin gest mot Godset-supporterne som sang «jævla søppel», og ble belønnet med gult kort av dommer Kristoffer Hagenes.

Uten Kastrati ble Sandefjord tynnere på topp, og greide aldri omsette et ballmessig overtak i scoring. Nærmest kom innbytter Erik Mjelde med en styring på et skudd fra Enric Vallès, men Bugge Pettersen slo til corner.

Dermed tok drammenserne sin femte strake seier og nærmer seg virkelig medaljekampen.

