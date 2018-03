Pedersen om «Mos»: - Den sterkeste utfordreren jeg har hatt

Med Mustafa Abdellaoue inn dørene på Marienlyst, mener Marcus Pedersen at han aldri har hatt sterkere konkurranse om spissplassen i Drammen.

Tar man med Strømsgodsets framtredende offensive spillere i «Mos», Pedersen, Pellegrino, Nguen, Ulland Andersen og Jradi, scoret de til sammen 70 seriemål i 2017. Marcus Pedersen stod for ni av dem, da som et relativt klart førstevalg gjennom hele sesongen. Nå kan det bli tøffere for 27-åringen.

– Ja, han er nok den sterkeste utfordreren jeg har hatt i Strømsgodset. Han er hvert fall den som har vist mest før han har kommet hit, sier Pedersen til VG.

Ønsker seg til utlandet

Forrige uke fortalte Hamar-mannen til Eurosport.no at han ønsket å vise seg fram denne våren for å kunne komme seg til utlandet igjen.

Men da er et kriterium at Pedersen må kunne få nok minutter på banen til å tiltrekke oppmerksomhet.

– Er du redd for å ikke få nok spilletid og dermed miste sjansen til å vise deg fram?

– Nei, det er jeg ikke.

Med ni mål i Eliteserien 2017, er ikke Pedersen redd for at det skal være for lite til at klubben har tro på han i år.

– Hvis du så sesongen i fjor, så forstår du hvorfor.

«Mos»: – Sikker på at jeg spiller ganske mye

Da VG møtte Mustafa Abdellaoue etter trening på Marienlyst, var heller ikke den tidligere AaFK-spissen redd for at det blir få sjanser i år.

– Jeg er ganske sikker på at jeg spiller ganske mye denne sesongen. Det var derfor jeg kom til Strømsgodset. Men det er selvfølgelig opp til treneren å ta ut hvem han mener er i form.

Det er på ingen måte aktuelt for 29-åringen å bli brukt som en backup.

– Nei, absolutt ikke. Jeg har selvfølgelig lyst til å spille mest mulig. Jeg har en god følelse på det å være her.

Forrige sesong fikk man se et relativt uforandret Strømsgodset gjennom hele sesongen. Spisskollega Pedersen tror ikke det er så enkelt som at man enten går for han selv eller «Mos» i 2018.

– Jeg tror vi kommer til å komme i mange forskjellige varianter i forhold til motstanderen i år.

Har ikke spilt ett eneste minutt sammen

Verken «Mos» eller Pedersen utelukker til VG at de to spissene kunne spilt sammen på topp i Drammen. Men i SIFs sesongoppkjøring har de ikke spilt sammen ett eneste minutt. Det mener trener Tor Ole Skullerud det er flere årsaker til.

– Det er litt tilfeldig, de må være tilgjengelige til samme tid også. Men vi har ikke prøvd ut det ennå, nei.

– Men det kunne vært en mulighet?

– Det er jeg veldig åpen for, ja. Vi er opptatt av å ha flere forskjellige måter å spille på, sier treneren til VG.

VGs tips: Godset-seier

Søndag kommer det uansett til å være to klassespisser på banen når Godset tar imot Stabæk, for på bortelaget finner vi fjorårets andremann på toppscorerlisten, Ohi Omojiuanfo. Han scoret 17 ganger på 27 kamper i fjor, ett mer enn «Mos» gjorde for bunnlaget Aalesund (på 30 kamper) og nesten dobbelt så mange som Pedersens ni på 26.

Der Stabæk først og fremst regner med Ohi foran mål, har Godset flere strenger å spille på. Bassel Jradi tok Eliteserien med storm (ti mål på 29 kamper), men det var Eirik Ulland Andersen som ble lagets toppscorer med sine elleve.

På papiret skal hjemmelaget være bedre enn bortelaget, og i den store VG-lupen har vi tippet Godset på 3. plass med Stabæk nede på 10. plass. Godset var i tillegg aller best i serien på hjemmebane i fjor (10-3-2), og vi tror Fort Marienlyst består også i år.

Vi spiller hjemmeseier til 1,70 i odds, og det må gjøres før spillstopp klokken 17.55. Kampen kan du se på Eurosport Norge.