Pål André Helland er blitt pappa: – Stolt som en hane

TRONDHEIM (VG) Pål André Helland (27) rakk ikke å deppe lenge over poengtapet mot Zenit St. Petersburg torsdag kveld. Grunn: Fredag ble han pappa.

Og det er noe Helland ikke har opplevd før. Han fortalte VG i sommer at det var en arvtager på vei.

Han dro rett hjem etter 1–1 på Lerkendal torsdag kveld, der samboer Linn Lyngmo fortalte at nå var det like før. Fredag morgen var fødselen i gang.

– Stolt som en hane, melder Pål André Helland til VG noen timer etter at gutten, som skal hete Neo, er kommet til verden på St. Olavs hospital i Trondheim.

FERSKE FORELDRE: Pål André Helland (t.v.) og samboer Linn Lyngmo feiret cupfinaleseier for snart et år siden. Nå er de foreldre til en gutt. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Rosenborg-vingen forteller stolt at barnets mor «er en maskin», at Neo er 49 centimeter lang, veier 3,1 kilo – og at fødselen tok i underkant av fem timer.

– Alt står bra til med alle, alle er i god forfatning, melder Pål André Helland.

Alt tyder på at han blir med Rosenborg til seriekampen mot Aalesund søndag kveld.