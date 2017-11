Omstridt annullering da Tromsø vant skjebnekampen

SOGNDAL (Sogndal - Tromsø 0-2) Scoringer av Thomas Lehne Olsen og Mikael Ingebrigten sørget for Tromsø-jubel, men det kunne fort endt annerledes.

Tromsø har nå vunnet tre strake kamper og trener Simo Valakari tatt 20 poeng etter at han tok over som trener i sommer.

For Sogndals del handler det nå om å forsøke å holde Aalesund bak seg i kampen for kvalifiseringsspill. Det er seks poeng opp til Kristiansund, LSK og Tromsø med to kamper igjen, og det er urealistisk å ta igjen mot Stabæk (b) og Vålerenga (h).

– Ja, det går litt mot oss for tiden. Vi har en scoring som blir annullert, som vi ikke skal si så mye mer om kanskje, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport, som så ble spurt om det omstridte, annullerte mål.

For det så ikke ut til å ha skjedd noe galt da Martin Ramsland tilsynelatende utlignet for Sogndal i den utrolig viktige bunnkampen. Uavgjort ville gjort avstanden opp til Tromsø tre poeng – nå er det seks poeng.

– Det er ikke første gang vi blir bortdømt. Nå gjelder det å ikke få panikk. Nå er vi en situasjon, som er kritisk i seg selv, men vi har vært der før. Vi skal gjøre alt vi kan for å ta den kvalikplassen. Nå håper vi trønderne gjør jobben oppe i Sunnmøre, sier Bakke om Aalesunds kamp mot seriemester Rosenborg.

Også i annen omgang ble en Sogndal-scoring annullert, denne gangen var det imidlertid korrekt.

Matchvinnerredning av Kongshavn



Tromsø-målvakt Gudmund Kongshavn sørget for at Tromsø slapp å havne under etter 31 minutter med en matchvinnende redning. Reiss Greenidge vant en duell i feltet, ballen havnet hos Bendik Bye som for åpent mål smelte ballen i tverrliggeren på hel volley. Bye hadde bare å sette returen i mål, men der var Kongshavn med en fabelaktig enhåndsparade og slo ballen unna.

I steden for 1-0 til Sogndal kom scoringen i motsatt ende av banen. Tromsø venstreside var sylskarp, og det var her scoringen ble rullet opp. Runar Espejord flikket fint til Gjermund Åsen som slo inn til Thomas Lehne Olsen. Han ekspederte den videre lavt i hjørnet til 0-1. Det var Lehne Olsens niende seriemål for sesongen.

Etter pause satser Sogndal alt fremover, og hadde enorme sjanser til å utlikne. Kjetil Wæhler headet i tverrliggeren og Reiss Greenidge like utenfor. Men det som ofte skjer, skjedde. Målet kom i steden i andre enden. Et hjørnespark ble klarert ut til Mikael Norø Ingebrigtsen som sende ballen lavt i hjørnet til 0-2.



– Akkurat nå er det fryktelig tungt. Det var ikke sånn det skulle ende. Samtidig kan vi takke oss selv. Vi har store sjanser og slipper inn altfor enkle mål – igjen, sier Wæhler.

