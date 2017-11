Ohi om toppscorertittelen: – Håper ikke Bendtner tror han har vunnet

NADDERUD (VG) Han bommet igjen mot Sogndal, men i siste serierunde skal Ohi Omoijuanfo (23) gjør alt for å stjele toppscorertittelen fra Nicklas Bendtner (29).

Han kunne sendt Stabæk opp i en 2-0-ledelse mot Sogndal, men for tredje gang denne sesongen bommet Stabæks spydspiss fra straffemerket.

Etter at Nicklas Bendtner satte inn én scoring mot Viking, er Ohi to mål bak dansken i kampen om toppscorertittelen før siste serierunde i Eliteserien.

– Du, har du ikke lyst til å bli toppscorer?



– Hehe, godt spørsmål, sier Ohi med et glis til VG etter straffebommen mot Sogndal.

– Joda, jeg har egentlig det, men da må jeg jo sette straffene. Jeg er dessverre ikke like kald som Bendtner. Han har vel scoret på alle straffene sine i år. Jeg er ikke helt der ennå. Forhåpentligvis kommer jeg dit en dag. Han er litt mer rutinert enn jeg er.

Han avviser at han har begynt å bli nervøs for å ta straffer og er klar på at han skal sette inn giret i siste seriekamp for å gi Rosenborgs trønder kamp om toppscorertittelen.

– Alt er mulig. Jeg har ikke gitt meg ennå, så jeg håper ikke han (Bendtner) tror han har vunnet allerede. Jeg er to mål bak og jeg kan helt sikkert score to mot Viking, sier Stabæk-spissen, som reddet poeng for Stabæk fire minutter på overtid i forrige møte med Viking.

Drømmesesong



Før møtet med Sogndal søndag hadde Stabæk-fansen kåret 23-åringen til årets spiller i Stabæk. I premie fikk han en kasse øl:

I slutten av mai ble han for første gang tatt ut på Norges A-landslag. 23-åringen beskriver 2017-sesongen som fantastisk.

– Jeg startet denne sesongen med egentlig å være en litt ukjent spiller, selv om jeg har vært i Eliteserien lenge. Det var ingen som snakket om meg som at jeg skulle være en storscorer, sier Ohi.

– De fleste sa at Stabæk kom til å rykke ned på grunn av mangelen på spisser. Folk mente den beste spissen var Boli, men han var ute med skade lenge. Jeg kjente litt på det og jeg visste at jeg skulle spille spiss. Jeg har klart å snu alles øyne mot meg og det er veldig kult. Toppscorer eller ikke, dette har vært en helt fantastisk sesong for meg.