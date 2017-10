Nigerianerne holdt Haugesund inne i medaljekampen

(Haugesund – Sandefjord 2-0) Scoringer av Ibrahim Shuaibu (20) og debutant Anthony Ikenna (19) gjør at Haugesund holder kontakten i medaljekampen.

Haugesund måtte vinne hjemme mot Sandefjord for å ha kontakt med Molde, Brann og Sarpsborg 08 i kampen om medalje. Og sør-vestlendingene fikk en drømmestart i Haugesund.

Kristoffer Velde (18) og Anthony Ikenna (19) fikk sine debuter fra start, og fant hverandre etter 15 minutter. En corner fra førstnevnte fant nigerianske Ikenna i boksen, som stanget inn 1–0.

– Jeg er godt fornøyd med kampen, sa 18-åringen, som omtrent kommer rett fra skolebenken. Han ga seg selv fire pluss i karakter etter én målgivende pasning på 1-0-scoringen.

Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson kom aldri opp på corneren og ble stående i gjørma på Haugesund stadion mens ballen gikk i mål.

– Det er sånn som skjer i fotball. Jeg tror det er den første tabben jeg gjør i år. JEg mistet benene under meg. Det er sånn som skjer, sa Jónsson til Eurosport.

Deretter skulle det meste før pause handle om målvakten i motsatt bur. Per Kristian Bråtveit spilte en bunnsolid omgang og var ene og alene grunnen til at Sandefjord, som var det førende laget, ikke hadde scoret.

– Det gir litt det å få noen redninger og ikke slippe inn tre mål, sa han til Eurosport i pausen.

Han måtte plukke tre baller ut av nettet i midtukekampen mot Vålerenga, noe som åpenbart lå i bakhodet på 21-åringen.

– Men nå skal jeg ikke «jinxe» noe her, for da slipper jeg vel inn tre i andre omgang, sa han til med et smil.

Etter hvilen tok Haugesund mer og mer over kampen og kunne gått opp til 2–0 etter 75 minutter.

På Haugesunds åttende corner tok Sandefjords Crescendo van Berkel et skikkelig tak rundt Tor Arne Andreassen inne i feltet. Dommer Dag Vidar Hafsås var god plassert og tok opp fløyten hurtig og pekte mot ellevemeteren.

Alexander Stølås gikk frem til krittmerket med sitt andre eliteseriemål for øyet, men det harde straffesparket ble reddet mesterlig av Jónsson.

Med fem minutter før slutt punkterte Haugesund kampen. Andreassen fant Ibrahim Shuaibu foran mål etter en kanonade mot Sandefjord-målet. Gjestene var ikke organisert og nigerianeren enkelt på til 2-0 på tampen av oppgjøret.

Seieren betyr at Haugesund kun ett poeng bak Brann (fjerdeplass) og to poeng bak Molde på medaljeplass, med én kamp mer spilt. De møter hverandre senere søndag kveld.

