NFFs etiske komité vil ikke behandle Edvartsen-klage

NFF-sjef om Edvartsen i intern e-post: «Vi jobber helt bevisst med at han skal være den som sier nei til vårt tilbud»

I en feilsendt e-post blir Svein-Erik Edvartsen (38) totalslaktet av NFF-topp Pål Bjerketvedt. Fotballforbundet jobbet i vår bevisst for at Edvartsen var den som skulle si nei til et tilbud fra NFF.