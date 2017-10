NFF dropper Edvartsen-forhandlinger

Norges fotballforbund innkalte ikke Svein Erik Edvartsen (38) til forhandlinger før fristen utløp, etter at toppdommeren har varslet søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver.

Det betyr at feiden mellom Edvartsen og NFF etter alle solemerker ender i Oslo tingrett. Ingen av partene har nemlig uttrykt ønske om å løse saken gjennom forhandlinger, slik de har hatt mulighet til å kreve.

Etter det VG forstår mener NFF å ha en svært god sak dersom det hele skal avgjøres i en rettssal. Men også motparten er offensiv:

«Selve rettssaken ser vi frem til med glede og frykter ikke resultatet. Ut fra de påstandene NFF har bygget sin avskjed på, er det nesten utenkelig at Edvartsen ikke vil vinne frem i retten dersom ikke NFF tar til fornuft før det» skriver Edvartsen-advokat John Christian Elden i en epost til VG.

Steile fronter



Det har gått drøyt fire uker siden fotballforbundet ga Svein Erik Edvartsen sparken som seksjonsleder i NFF. Forbundet mener 38-åringen er mannen bak flere eposter skrevet i andres navn. Edvartsen nekter på sin side for dette, og har varslet søksmål. Fellestrekket i epostene er krtikk av dommersjef Terje Hauge, og ros til Svein Erik Edvartsen.

KOMMUNIKASJONSSJEF I NFF: Svein Graff. Foto: , Anders K. Christiansen, VG

Frontene fremstår i øyeblikket svært steile.

VG stilte kommunikasjonssjef Svein Graff fem konkrete spørsmål i forrige uke. NFF-toppens eneste svar er:

«Dette er en personalsak der motparten har varslet rettssak, og vi ønsker derfor ikke å kommentere den nærmere».

På oppfølgingsspørsmål om ikke Graff kan svare ja eller nei på om NFF har krevd forhandlinger, henviser han til det samme svaret.

For to uker siden skrev VG hvordan Edvartsen frasa seg muligheten til å kreve forhandlinger med NFF. Samtidig startet NFFs frist på to nye uker til å innkalle dommeren til samtaler. Det er denne fristen som nå har utløpt. Hadde NFF krevd forhandlinger, ville Edvartsen blitt nødt til å stille.

«NFF er skriftlig varslet om at de kan be om forhandlinger for å unngå søksmål. Som vanlig er det lite kommunikasjon fra deres side. Vi har forutsatt at de først svarer på en del spørsmål som de det siste halve året har sagt at de skal komme tilbake til» skriver Elden.

Spørsmålene handler etter det VG forstår blant annet om eliteseriedommerne Tom Harald Hagen og Tore Hansen, som overfor henholdsvis TV 2 og NRK kritiserte Edvartsen tidligere i år.

«NFF har bekreftet at de har gitt skriftlige tilrettevisninger og refs til de dommerne som gikk ut mot Edvartsen i media for å sette fotballen i vanry. Vi tror dem ikke uten videre, og har bedt om kopier av tilrettevisningene for å få bekreftet at de behandler alle likt» skriver advokat Elden til VG.

Svein Graff er konfrontert med sitatene, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Edvartsen fikk sparken fra sin sivile jobb i NFF 12. september. Han har frist til 7. november med å reise søksmålet han har varslet. 38-åringen krever å få jobben tilbake, samt å være tilbake som eliteseriedommer i 2018.

«I retten vil de både måtte svare for seg og legge frem dokumentasjon, så mitt oppdrag i saken er å ta ut en stevning siden NFF nekter å svare Svein Erik Edvartsen» skriver John Christian Elden.