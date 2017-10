Naturgress kan bli avgjørende for Lillestrøm i avslutningen

SKIEN (VG) (Odd-Lillestrøm 1-0) Den dårlige nyheten er at Lillestrøm igjen er i bunnstriden. Den gode er at resten av kampene går på naturgress.

Lillestrøm har åtte ligaseirer denne sesongen, men bare én seier på kunstgress. Det var mot Sogndal.

Nå skal det kjempes om 12 poeng de siste kampene, og alle går altså på naturgress:

• Lillestrøm-Aalesund.

• Brann-Lillestrøm.

• Lillestrøm-Molde.

• Sandefjord-Lillestrøm.

– Det har ikke noe å si, mener LSK-trener Arne Erlandsen når VG spør.

Les også: LSKs straffeskytter ombestemte seg: – Juniorfeil!

– Vi har spilt våre beste kamper på kunstgress. Det bryr vi oss ikke om. Dette er et lag som skal klare å spille bra på begge underlag, fortsetter han.

Statistikken i år er imidlertid ikke enestående. Også i fjor fikk Lillestrøm en eneste ligaseier på kunstgress. Det var mot Odd i Skien.

Se alle kampene fra Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid)

Fredrik Krogstad (22) var selvfølgelig ulykkelig over å ha bommet på straffespark, en enestående mulighet til ett poeng i Skien. Men han er enig med sjefen når det gjelder naturgress kontra kunstgress:

– Jeg føler at vi er like gode borte og hjemme. Jeg tror ikke det har noe å si med fire naturgresskamper. Det viktige er at vi har alt i egne hender. Vi er ikke avhengige av andre. Det er viktig.

Les også: Cristiano Ronaldo kåret til årets spiller av FIFA

HAR SKJEBNEN I EGNE HENDER: Lillestrøms Erik Brenden slår oppgitt ut med armene og vil ha straffe mot Odd og Sondre Rossbach mandag. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

– Aalesund ligger bak oss på tabellen, og kampen mot dem til helgen blir ekstremt viktig. Vi må bare ha fokus på å gjøre jobben selv. Og vi kan slå hvem som helst. Det har egentlig ikke noe å si hvem vi møter, mener Fredrik Krogstad.

Det var åtte minutter ut i 2.omgang han fikk sjansen til kanskje å gi Lillestrøm ett poeng i Skien. Simen Rafn ordnet straffe til LSK på en praktfull kontring. Krogstads skudd gikk utenfor målet til Odd-målvakt Sondre Rossbach.

– Jeg ombestemte meg. Jeg hadde egentlig bestemt meg for det andre hjørnet. Det var en juniorfeil av meg. Da blir det ofte bom, sier Fredrik Krogstad til VG.

– Jeg har tatt mange straffer i år og har alltid vært klar på hvor jeg skulle sette den. Men det går mange tanker gjennom hodet når du skal ta straffe ... Det er klart at det er kjedelig når en bommer.

Før det hadde også Odd, nærmere bestemt Etzaz Hussain, misset på straffe (flott reddet av Arnold Origi). Dermed ble Sigurd Hauso Haugen matchvinner i Skien der Odd vant 1-0.

– Det var viktig å få denne scoringen. Jeg trengte den. Jeg tror dette er utløsende for de neste kampene. Og selvfølgelig var det moro at det ble en matchvinnerscoring, sa haugesunderen etterpå.