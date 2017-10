Nå skal herrene og kvinnene spille med samme ball

Som andre kvinneliga i Europa skal alle klubbene i Toppserien fra neste sesong bruke samme kampball.

Det melder Eliteserien.no i en pressemelding fredag.

Per dags dato er det kun den italienske ligaen som har en egen ligaball på kvinnesiden, men fra kommende sesong følger Norge etter.

POSITIV: Daglig leder i Serieforeningen for kvinner er glad for at Toppserien nå får en felles ligaball. Foto: Thomas Torjusen , Norsk Toppfotball

Da skal klubbene i både Eliteserien og Toppserien bruke en offisiell ball fra Select.

– Det er utrolig morsomt at vi er først i Norden på dette. Ballen er spillernes viktigste redskap, og felles ligaball er et viktig steg for å utvikle sporten videre, uttaler Hege Jørgensen, daglig leder i Serieforeningen for kvinner, i pressemeldingen.

Spillerønske

Den nye ballen tas i bruk allerede i januar, og skal brukes i vinterens treningskamper på Marbella.

Både Lillestrøm-kaptein Frode Kippe og leder for spillerforeningen NISO, Joachim Walltin, er positive til den felles kampballen.

– Felles ligaball er noe spillerne har etterspurt så lenge NISO har eksistert, sier Walltin.

Strømsgodset-keeper Espen Bugge Pettersen forklarte i fjor hvorfor det er problematisk å måtte bytte ball fra kamp til kamp.

– Det er stor forskjell på ballene som brukes, så man må ta hensyn. Noen baller er lette, noen tunge og andre er uforutsigbare. På trening i uken før bortekamp trener vi med den ballen som skal brukes da. Så bytter vi til Puma-baller igjen når vi skal spille hjemme, sa han til VG.

Ikke for alle i Eliteserien

Den nye Select-ballen kommer ikke til å bli brukt av alle klubbene i Eliteserien. Så langt har elleve klubber, ifølge Norsk Toppfotball, sagt ja til å bruke den.

Klubber med egne utstyrsavtaler som også omfatter baller, kommer til å fortsette å bruke baller fra sine leverandører.

Blant andre Vålerenga kommer til å stå utenfor avtalen. De får nå baller fra Umbro, noe de fortsetter med frem til 2020.

– Vi har en avtale med Umbro til 2020. Den forholder vi oss til, og vil være tro mot den, sa direktør Erik Espeseth til VG tidligere i måneden.

Select har fra før avtaler med ligaer på Island, i Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Belgia, Finland og i Italia.

Avtalen med Eliteserien og Toppserien varer ut 2020-sesongen.

Saken oppdateres!