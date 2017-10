Nå har Kippe scoret mer enn Solbakken og Fjørtoft: – En sann glede å la ham gå forbi

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Aalesund 4-0) Her smeller 39 år gamle Frode Kippe til – og det var starten på det som ble en knock-out av nedrykkstruede Aalesund.

Han berget LSK-poeng på Lerkendal, han scoret mot rivalen Vålerenga, han feide inn matchens eneste i sekspoengskampen mot Sogndal to uker siden – og i nok en «nedrykksfinale» gjorde Frode Kippe (39) det igjen.

Frisparksuseren fra «Mr. Lillestrøm» – via Aalesund-spiller Mustafa Abdellaoues kne og bak en utspilt Andreas Lie – etter 24 minutter var kampens første i oktoberkulden på Åråsen.

AaFK raknet



Lenge var det bare Kippes via-mål som skilte lagene, men så raknet Aalesund i sømmene i 2. omgang og til slutt ble det hele 4-0 til et effektivt og kontringssterkt hjemmelag.

Utklassingsseieren bør i praksis sikre Lillestrøm – og Frode Kippe personlig – fornyet kontrakt: Klubben får ett nytt år i Eliteserien, for 44. år på rad, og alt annet enn at LSKs veteranstopper spiller (minst) én sesong til, virker usannsynlig.

44 er også tallet for Kippe. 39-åringen scoret nemlig sitt 44. toppseriemål i Norge mot Aalesund, noe som plasserer ham inn på topp 100 over ligaens mest målfarlige: Han er på 99. plass på måloversikten siden 1963.

Rett bak på 43 finner vi dessuten et par gamle Lillestrøm-helter – som Ståle Solbakken, Jan Åge Fjørtoft og dagens trener Arne Erlandsen!

– Det er en sann glede å la Kippe gå forbi meg på denne lista. Allerede under andre verdenskrig, da han debuterte på LSK, kunne man se at dette ville bli en viktig mann for Kanarifuglene, melder Fjørtoft til VG.

– En ære å være i nærheten, sier Ståle Solbakken.

– Nå har Frode spilt til han snart er 40. Han har spilt noen år flere enn meg, så det skulle bare mangle at han ikke går forbi, gliser Arne Erlandsen i Lillestrøm-garderoben, der diskomusikken er på full guffe.

HER FÅR AAFK NUMMER 13: Lillestrøm-stopper Frode Kippe dundrer til på frispark – og ballen går via Aalesund-angriper Mustafa Abdellaoue og i mål bak Andreas Lie. I muren står også Athanasios Papazoglou og Daniel Gretarsson. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det er legender, det. Jeg var ikke klar over det. Men jeg har vært her i snart hundre år, så det var på tide at jeg gikk forbi, smiler Frode Kippe selv.

99. plassen deler han med med Aalesund-fyrtårn Tor Hogne Aarøy, mossehelt og 1987-toppscorer Jan Kristian Fjærestad, VGTVs Bernt Hulsker, pluss Bryne- og Viking-talent Nils Ove Hellvik.

Endelig Knudtzon-mål



Faktisk lå lagkamerat Erling Knudtzon (29) også på 44 – frem til det 83. spilleminutt. Da spissen banket inn 4-0 for Lillestrøm mot Aalesund, Knudtzons første seriemål siden 10. juli, gikk den mangeårige Lyn- og Lillestrøm-angriperen opp på 45 toppseriemål totalt.

Mellom de to veteranenes scoringer var også Erik Brenden og Ifeanyi Matthew på pletten.

Hedmarkingen løp litt heldig inn 2-0 etter et ellers vakkert Lillestrøm-angrep, der Simen Rafn spilte opp innbytter Fredrik Krogstad. Det første forsøket reddet AaFK-keeper Andreas Lie, men på returen var en oppvakt og onside Brenden først.

Det måtte også et par forsøk til for Mathew. På hans tredje avslutning i løpet av noen sekunder gikk ballen omsider i mål etter at de to første ble blokkert.

Uten at noen i Lillestrøm brydde seg. Fansen sto igjen og sang og feiret mens hele Lillestrøm-troppen satt på gresset foran dem og tok imot hyllesten.

4-0 gir 34 Lillestrøm-poeng totalt i 2017 med tre runder igjen – og nettopp 34 har vært snittet for å holde seg på trygg plass ved sesongslutt i Eliteserien siden 16 lag ble innført i 2009.

– Den første scoringen blir utrolig viktig. Vi får kampen inn i vårt spor, beskriver Erling Knudtzon.

– Positiv dialog



Den var altså signert Frode Kippe. Det kommer antagelig nye signaturer derfra snart. Det virker svært sannsynlig at stopperkjempen får ny kontrakt.

– Vi har veldig positiv dialog. Frode er kjempeviktig. Vi er klare over det, han er klar over det, at han ønsker ett år til. Så får vi sette oss ned og bli enige, sier Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin til VG.

– Det er fantastisk gøy å spille fotball nå. Det er det her jeg vil drive med, sier Kippe selv.

– Det er vel veldig sannsynlig at Frode Kippe spiller toppfotball også i 2018?

– Per dags dato er det en mulighet, ja, smiler 39-åringen – som om en måned spiller om et nytt cupgull til Lillestrøm i finalen mot Sarpsborg.

– Kippe har snart statue-status på Åråsen. Men regelen er jo statue først etter du har lagt opp. Og Kippe vil jo aldri legge opp, mener Jan Åge Fjørtoft.

Skrekkrekke for AaFK



I Aalesund er det ingen grunn til å glise. 0-4 betyr klubbens 13. strake kamp uten seier i Eliteserien.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er tom for ord. Jeg er sint og frustrert. Det er bare å beklage. Det er flaut, sier Bjørn Helge Riise til Eurosport.

Sunnmøringene kan bli 21. tilfelle med 13 eller flere strake uten seier (siden 1963). Av de 20 foregående har 18 rykket ned.

Bare Start klarte seg etter kvalik (15 strake i 2015), mens Hønefoss overlevde også i 2012 (13 strake).