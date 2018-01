Mot Diatta-salg for over 20 millioner

Bare noen dager ut i overgangsvinduet virker Krépin Diatta å være tapt for Sarpsborg. Neste stoppested blir etter alt å dømme den belgiske serielederen Club Brugge.

Belgierne skal ha kommet med et nytt bud 1. januar og totalpakken skal være såpass god at Sarpsborg omsider slår til etter et halvt år med stadige spekulasjoner.

– Ingen kommentar, skriver sportssjef Thomas Berntsen i en sms til VG tirsdag kveld.

Etter det VG erfarer er budet nå – som Sarpsborg sier ja til – et sted mellom 20 og 30 millioner norske kroner. Ytterligere Brugge-suksess kan sikre Sarpsborg nye «bonuskroner» ved en senere anledning, og det er neppe utenkelig at Østfold-klubben har sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videresalg.

Dette sa Diatta om fremtiden etter å ha blitt kåret til årets gjennombrudd – artikkelen fortsetter!

Derfor er det umulig å si nå hvor god Diatta-butikken blir for Sarpsborg. Men for en spiller som kostet under millionen for ett år siden og som har gått på en relativt ordinær Eliteseriespillerlønn, blir avkastningen særdeles god.

Club Brugge har vært tett på 18-åringen (blir 19 i februar) det siste halvåret. Thomas Berntsen i Sarpsborg innrømmet at de var i sluttforhandlinger med en «utenlandsk Champions League-klubb» i fjor sommer (Brugge), men avtalen gikk ikke i orden.

Også da var det snakk om i overkant av 20 millioner. Etterpå sa Berntsen at de måtte omtrent ha det dobbelte av den summen for å selge i august, men på det tidspunktet spilte Sarpsborg om et historisk seriegull og jaktet ny cupfinale.

Artikkelen fortsetter under videoen!

Club Brugge var igjen på banen rett før cupfinalen, men da avslo Sarpsborg budet. Siden den gangen må belgierne åpenbart ha forbedret rammene.

Også en MLS-klubb – som ifølge VGs kilder er New England Revolution – skal ha kommet med tilnærmelser mot Diatta den siste tiden. Men det spørs om den amerikanske proffligaen hadde vært et interessant karrieresteg for 19-åringen nå.

Hans store 2018-drøm er å komme med i Senegals tropp til VM i Russland. Etter cupfinaletapet mot Lillestrøm for én måned siden innrømmet Diatta overfor VG at han trodde tiden i Sarpsborg var over.

– Jeg tror det beste for meg er å finne noe annet enn Sarpsborg. Jeg har gjort en god sesong her, jeg har scoret mål, vært avgjørende, og blitt kåret til beste unge spiller. Jeg har oppnådd det jeg trengte her, sa Diatta 3. desember.