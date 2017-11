Mos forlater Aalesund: – Flere norske klubber på banen

ÅLESUND/OSLO (VG) Toppscorer Mustafa Abdellaoue (29) blir ikke med Aalesund ned i OBOS-ligaen. Men han hadde neppe blitt værende uansett.

Stig Lillejord, agenten til «Mos», bekrefter overfor VG at spissen er ferdig i Aalesund.

– Det er ikke aktuelt å være med videre, nei. Men det har egentlig vært klart siden i sommer. Selv om vi ikke visste at det kom til å bli nedrykk da, så var situasjonen ganske avklart tidlig i sommer. Vi har ikke hatt samtaler om ny kontrakt siden juni eller juli. Så dette er helt i tråd med det vi har vært enig med Aalesund om, sier Lillejord.

Ingen har flere seriemål på to år

Abdellaoue avsluttet dermed sin Aalesund-karriere med hat trick, men hans tre scoringer mot Strømsgodset holdt ikke til å unngå nedrykk.

Mens AaFK rykker ned, er det grunn til å tro at «Mos» har noen spennende muligheter foran seg: Ingen andre Eliteserie-spillere er i nærheten av å ha scoret like mange seriemål som hans 29 i løpet av sesongene 2016 og 2017.

Spilleren selv bekrefter overfor VG at han har mulighet til å signere for en ny norsk klubb.

– Flere norske klubber har vært på banen. Flere utenlandske, også. Jeg må bare se gjennom alle sammen. Jeg har ikke hatt lyst til å ta avgjørelser før siste kamp. Det viktigste var at vi skulle klare å holde oss, og at jeg skulle ha fokus på det, men det klarte vi ikke. Nå må jeg sette meg ned og se an, sier Abdellaoue – lillebror av Vålerenga-spiller Moa.

– Hvor sannsynlig er det at du spiller i Eliteserien i 2018?

– Jeg har sagt at jeg har vært åpent for alt sammen. Er åpen for å være i Norge og spille. Jeg har scoret noen mål i år, sånn sett føler jeg det har vært greit, svarer Mos, som ikke vil svare på hvilke klubber som har henvendt seg.

Han regner med å avgjøre fremtiden i løpet av de neste ukene.

– Jeg trives godt i Norge og føler jeg har vist hva jeg er god for. Det er selvfølgelig noe man må ta i vurderingen om hva som lønner seg, sier han.

Denne sesongen var det bare Nicklas Bendtner (19 mål) og Ohi Omoijuanfo (17) som scoret flere enn Aalesund-spissen, mens Moldes Björn Bergmann Sigurdarson scoret like mange (16).

Med en kontrakt som løper ut ved slutten av året, har «Mos» sterke kort på hånden når han skal forhandle frem en kontrakt med en ny klubb.

– Det er mange muligheter, for å si det sånn. Nå er tiden der at vi skal gjøre vurderinger. Mos har hatt ønsker som jeg har jobbet med i lang tid, og i sommer takket vi nei til mange tilbud i utlandet som ikke var ønskelige. Vi søker noe som er sportslig bra, men det må også være økonomisk attraktivt ettersom han er 29 år, sier Lillejord.

Mos: – Åpen for alt

– Er det aktuelt å fortsette i Norge?

– Vi har ikke satt noen geografiske begrensninger. Det er mange fordeler ved å fortsette i Norge eller Skandinavia, men det vil selvfølgelig bli vurdert opp mot det totale bildet.

Etter det VG forstår, skal det være seriøs interesse for «Mos» blant klubber i amerikansk MLS, asiatiske klubber og, mer spesifikt, i Emiratene. Spilleren bekrefter også at han avslo et tilbud fra blant annet Tyrkia i sommer.

Men det skal ikke være uaktuelt å utforske mer «eksotiske» muligheter.

– Nå må jeg sette meg ned og vurdere tilbudene jeg har fått, og så må jeg ta en avgjørelse på hvor jeg skal spille neste år, sier Abdellaoue til VG.

