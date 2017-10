SARPSBORG (VG) Patrick Mortensen (28) var en av Eliteseriens heteste spisser i vårsesongen. Nå har ikke Sarpsborg-spilleren scoret siden 13. august.

– Ja, du kan kalle det en måltørke. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg kjemper som jeg alltid pleier, og gjør de samme tingene, sier dansken som sist scoret i 2-2-kampen borte mot Kristiansund 13. august.



– For tiden går det rett og slett ikke min vei. Heldigvis går det veien for noen av lagkameratene mine, og det er jeg glad for. Men det er selvfølgelig tungt når man ikke får scoret de målene vi gjerne vil ha, og kunne hjelpe laget på den måten. Jeg jobber knallhardt hver dag og vet målene skal komme. Jeg har fortsatt troen på at jeg kan score mål.

– Jeg gjør akkurat det samme som jeg pleier

Mortensen har totalt scoret ni mål denne sesongen, men bare ett mål har kommet siden juli. Det holder til en syvendeplass på toppscorerlista i Eliteserien.

Foran ham ligger Ohi, Nicklas Bendtner, Björn Bergmann Sigurdarson, Mos og Kristiansund-duoen Benjamin Stokke og Jean Alassane Mendy.

Måltørken til tross, Mortensen har ikke mistet troen på at han kan score mål, og kommer ikke til å gjøre noen endringer i treningen fremover.

– Jeg gjør det samme som jeg pleier, så det er ingen forskjell og jeg prøver egentlig ikke å legge så mye vekt på det. Jeg spiller mitt spill, og tar mine løp i feltet, så det skal nok komme på et eller annet tidspunkt, sier han.

Første mål siden 2008

Også i mandagens 2-2-kamp mot Stabæk måtte Mortensen gå målløs av banen. Tobias Heintz og Kristoffer Zachariassen sto for hjemmelagets scoringer, men det var en Stabæk-veteran som fikk mest oppmerksomhet etter kampslutt.

Etter at Franck Boli reduserte for Stabæk før pause, var det kaptein Morten Skjønsberg som sørget for at det endte 2–2 på Sarpsborg stadion. Scoringen var hans første siden 2008.

Dermed mistet også Sarpsborg viktige poeng i medaljekampen.

– Gratulerer til han som scoret, men det var veldig tungt. Det at de fikk 2–2 er ikke godt nok. Vi leder 2–0 på hjemmebane, og skal kjøre kampen hjem. Det irriterer meg at vi ikke får kontroll på kampen, og den blir altfor åpen etter min mening. Det er vår egen skyld at vi får ett poeng i stedet for tre, sa Mortensen til VG etter kampslutt.

Sarpsborg 08 er tabelltreer og har ett poeng opp til Molde på sølvplass.

