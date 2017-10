Molde stanget og stanget - så tok kapteinen ansvar

MOLDE (VG) (Molde-Brann 1-0) Muligheten til å rykke fra i medaljestriden så død og begravet ut for Molde. Ruben Gabrielsen (25) hadde derimot andre planer.

For fire minutter på overtid stanget Molde-kapteinen inn vinnermålet, som gir Molde en luke på henholdsvis to og fire poeng ned til Sarpsborg 08 og Brann på 3. og 4. plass.

Kampen som hadde alle forutsetninger for å bli en festfotball mellom to topplag, ble på ingen måte noe fyrverkeri. VG registrerte ikke ett eneste skudd på mål under hele den første omgangen.

Thomas Amang var et uromoment for hjemmelaget, men måtte ut med skade litt over en halvtime inn i kampen. Og uten kameruneren døde også det lille Molde hadde av x-faktor i angrep.

I stedet fikk bergenserne kjenne mer på ballen, uten at Lars Arne Nilsens menn evnet å produsere noe som helst heller. 0-0 var stillingen til pause, i det som ikke så ut som en kamp mellom to medaljekandidater.

Molde best etter hvilen

Molde tok over initiativet etter hvilen og var det førende laget på Aker Stadion. Vegard Forren headet like over på en corner og Fredrik Brustad var farlig frampå på topp, men de helt store sjansene lot fortsatt vente på seg.

Brann viste lite interesse for å angripe i den andre omgangen og var tilsynelatende fornøyde på 0-0 og med ett poeng hjem til Bergen. Men plutselig smalt det i stolpen. Ballen landet hos Wormgoor etter et innkast. Midtstopperen prøvde seg med strak vrist, men ballen rullet i stolpen og ut av fare - Molde slapp med skrekken.

Store sjanser mot slutten

Like etterpå var innbytter Wadji nære ved å sende hjemmelaget i føringen i stedet. Innlegget spratt gjennom hele feltet, men spissen var ikke tidlig nok ute på bakre stolpe og ballen seilte forbi. Like etterpå prøvde samme mann å curle ballen opp i hjørnet, men Leciejewski fikk bokset unna.

Molde presset stadig mer på, og plutselig headet Ruben Gabrielsen innbytter Erling Braut Håland fri på en corner. Helt umarkert fikk han avsluttet, men Jonas Grønner reddet Brann på streken!

Så var det Brann sin tur igjen. Marengo spilte Ruben Kristiansen nydelig gjennom, men Linde var tidlig ute og reddet skuddet.

Hjemmelaget prøvde og prøvde mot et bortelag som la seg lavere og lavere. Tiden så ut til å renne ut i sanda. Men så tok altså Gabrielsen ansvar til et Aker Stadion som eksploderte og sendte Molde opp på 2. plass i Eliteserien.