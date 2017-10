TRONDHEIM/OSLO (VG) Rosenborg-spillerne ventet i spenning i to timer - men måtte til slutt erkjenne at gullfeiringen må vente en uke til.

– Det sier seg selv hvordan det er. Vi er først skuffet over vår egen prestasjon, og det blir dobbelt skuffende når Molde scorer på overtid. Vi hadde alt i egne hender, men greide ikke å avgjøre det. Da er det vår egen skyld, sier Vegard Eggen Hedenstad til VG.

Etter en lang kveld på Lerkendal må han og Rosenborg-lagkameratene konstatere at seriegullet ikke kommer på minst én uke ennå.

FESTEN SPOLERT: Det ble ingen gullfeiring på Kåre Ingebrigtsen (stående bak i midten av bildet) denne søndagskvelden. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Da Rosenborg selv ikke greide å gjøre jobben hjemme mot Stabæk, måtte de pent finne seg i å benke seg foran TV-en og vente og se om Vålerenga greide å ta poeng hjemme mot serietoer Molde senere søndag kveld.

Med VG til stede var de vitne til noen nervepirrende minutter da kampen så ut til å ende 1-1.

– Det er tid til å score både ett og to til for Molde her, sa På André Helland da klokken nærmet seg 90 minutterOvertidsmål ødela festen

Rosenborg-vingen fikk mer rett enn han nok setter pris på.

For Ole Gunnar Solskjærs Molde har gitt uttrykket «å kjempe til siste slutt» ny mening denne sesongen, og tre minutter på overtid steg kaptein Ruben Gabrielsen til værs og stanget tre poeng til Molde.

Etter at dommer Stein Oddvar Moen blåste av kampen i Oslo, var det en nedtrykt Rosenborg-gjeng som satt samlet foran TV-en på Lerkendal

– Festplanene blir lagt på is, men vi får ta det når vi har avgjort det, sier Yann-Erik de Lanlay.

Kan ta gullet i Aalesund

Etter seieren er Molde kun åtte poeng bak Rosenborg med ni poeng igjen å spille om.

– Jeg tror ikke Molde skal klare å snyte oss for gullfesten i år, men i kveld greide de det, sier RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug.

Samuel Adegbenro: – Jeg tviler aldri på Jesus

Solskjær var svært godt fornøyd med å være festbrems.

– Selv om de kommer til å vinne serien, var det godt at det ikke skjedde i kveld, sier Molde-treneren til Eurosport.

Rosenborgs neste sjanse til å sikre sitt tredje strake seriegull, deres 25. i historien, kommer førtskommende helg. Da møter de Aalesund borte.

Men enn så lenge må champagnen bli liggende på kjølelageret.

