Molde-helten scoret sitt første - nå lover han flere

MOLDE (VG) (Molde – FK Haugesund 1–0) Babacar Sarr sørget for at Molde tok et stort steg mot medalje med sitt første mål for klubben - nå lover han flere i de neste kampene.

– Vanligvis når jeg først scorer, kommer det gjerne mange etterpå også. Det har skjedd før. Så jeg håper det blir flere nå også, smiler matchvinneren når VG møter han etter kampen.

Den høyreiste midtstopperen hadde tre mann som markerte han på corneren. Det var ingen match for senegaleseren.

– Én (spiller journ.anm) holdt meg, mens to markerte meg. Men jeg vet jeg er god i lufta, så jeg var sikker på at jeg kunne få til en heading.

– En helt

En smilende Ole Gunnar Solskjær var full av lovord om Sarr sitt bidrag. Og når VG forteller han at det er det første offisielle målet hans for klubben, snudde han seg mot senegaleseren ved siden av han i pressesonen.

– Var det virkelig det første målet?! Det var på tide at du scoret! Bra jobba, roper han bort til midtstopperen og ler.

Så forteller han om hvorfor han verdsetter 26-åringen så høyt.

– Han er fantastisk som midtstopper. Han har vært en helt bakover i banen i hele år, og i dag var han en helt i boksen.

– Hva betyr det at Moldes mål også kommer fra litt usannsynlige helter?



– Det er selvfølgelig veldig bra. Men det er alltid farlig når "Baba" er i boksen sammen med både Brustad og Sigurdarson, legger han til.

– Fokus på å holde nullen

Treneren forteller om stadig mer drilling på det defensive. Molde har ikke lenger kun som prioritet å angripe, men det å ikke slippe inn mål har vært førsteprioritet i garderoben den siste perioden.

– Vi har hatt et veldig fokus på å holde nullen. Når du ikke slipper inn mål og samtidig klarer å score på dødball i andre enden med spillere som "Baba", så er det en god egenskap.

Forrige runde var det Ruben Gabrielsen som stanget inn vinnermålet mot Brann. 26 år gamle Sarr var mannen som knuste alt og alle i lufta denne gangen i en like viktig kamp for Moldes sølvmuligheter. Men han vil ikke utropes som den store helten.

– Nei, det var ikke jeg som var helten i dag. Alle på laget var helter. Vi jobbet veldig bra. Vi hadde en plan og holdt den, og sånn må vi spille de siste kampene av sesongen også.

Optimistisk FKH-trener

Eirik Horneland måtte stå på sidelinjen og se at laget hans skapte en del, men aldri truet Andreas Linde i Molde-buret skikkelig.

– Vi jager hvert fall ett poeng etter pause. Molde er et bra fotballag og en het utfordrer til sølvet.

– Har dere fortsatt muligheter til å klare medalje eller topp fire?



– Hvis vi spiller som vi gjorde i førsteomgangen, så nei. Spiller vi som vi gjorde etter pause, så ja, sier Haugesund-treneren.

Laget ligger fem poeng bak Sarpsborg 08 på tredjeplass, men veien er ikke like lang opp til topp fire.

– Vår sjanse ligger i hjemmekampene. Vi skal ha både Brann og Strømsgodset hjemme, og der må vi vinne. Klarer vi å løfte oss opp til de, så har vi muligheten.

Slik var kampen

Hjemmelaget hadde ikke vunnet mot FK Haugesund siden september 2012. Men de var best fra start i den kalde Møre-lufta.

SØLV I SIKTE: Ole Gunnar Solksjærs Molde har nå én hånd på sølvmedaljen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Wadji var aktiv for vertene og kom til et par gode muligheter uten at Bråtveit hadde store problemer. Gjennombruddet kom uansett tidlig. En perfekt slått corner fra Fredrik Aursnes ble stusset i bakken og inn på første stolpe av Babacar Sarr.

Haugesund på sin side var tafatte før hvilen og kom ikke til én eneste klar mulighet. Etter pause skapte de derimot mer. Både Tor Arne Andreassen og Ibrahim Shuaibu burde fått hodet og foten på gode innlegg fra Stølås, men det ville seg ikke for Hornelands menn.

I den andre enden kunne Björn Sigurdarson sendt Molde opp i 2-0 etter flott kombinasjonsspill inne i Haugesunds 16-meter, men touchen satt ikke helt og Bråtveit kunne plukke den. FK Haugesund yppet seg mot slutten og var nære på ved flere anledninger, men det ville seg aldri for bortelaget. Banens beste, Babacar Sarr, og resten av Molde-forsvaret ryddet unna det meste.

Resultatet gjør at Molde virkelig fester grepet om andreplassen i årets Eliteserie med en liten luke på tre poeng ned til Sarpsborg 08 på 3. plass. Sarpsborg ligger på sin side på 6. plass, uten å være hektet av medaljekampen