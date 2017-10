Mener Rosenborgs trønder-mangel er en styrke

ALFHEIM (VG) De var en del av en gylden Rosenborg-generasjon. Fire spiller nå utenlands, mens tre er i Tromsø.

Søndag møter de tre gamleklubben i en viktig kamp for å berge plassen i Eliteserien.

Da Mushaga Bakenga dro til Tromsø i sommer, ble han gjenforent med. Simen Wangberg og Gjermund Åsen. VG møter de tre etter trening på Alfheim dagen etter 2-1-seieren over Lillestrøm.

De befinner seg alle innenfor Rosenborg-årgangene mellom 1991 og 1994, som oppfostret utenlandsproffer som Ole Kristian Selnæs, Markus Henriksen, Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø.

Men hvordan er det å være viktige brikker for et nedrykkstruet Tromsø, når tidligere lagkamerater befinner seg i større, europeiske ligaer?

– Det er egentlig bare godt å se at de som har dratt ut ikke bare er ute, men at de gjør det bra også. For min del er jeg glad for at jeg tok et steg tilbake, også satser jeg på å ta to steg frem igjen, sier Bakenga.

Morten Gamst Pedersens venstrefot er viktig i Tromsøs kamp for å overleve:

Spår Rosenborg-reunion

Angriperen var selv utenlands mellom 2012 og 2015, i Club Brugge, Cercle Brugge, Eintracht Braunschweig og Esbjerg, før han returnerte til norsk fotball.

Åsen mener at grunnen til «suksess-årgangene» er at de kunstgressgenerasjonen, og at mange gode unggutter ble til en kompisgjeng som løftet hverandre frem.

– Jo, jeg er enig i det, men det var også litt tilfeldig. Det var et generasjonsskifte i Rosenborg akkurat da. Vi fikk spilletid og, vi var ikke bare i stallen, men fikk spille og kunne dra med oss erfaringer, påpeker Wangberg, som mener det var enklere å være juniorspiller i Rosenborg da de var det, enn ti år tidligere.

HVOR ER ALLE TRØNDERNE HEN? VG-sportens forside etter at Rosenborg slo Vardar i Europa Leauge den 27. september. Foto:

I årets Rosenborg-lag er skadeplagede Pål-André Helland eneste trønderske innslag.

– Jeg tror jo det bare sier at Rosenborg har lyktes i sin måte å utvikle spillere på. Spillere er jo solgt utenlands, og det må jo være det beste som er å tjene penger på egenproduserte spillere. Hvis det hadde vært altfor mye trøndere der, så hadde vel kanskje spillerutviklingen vært mislykket, mener Wangberg.

Se også: Slutter i sinne etter 46 år i Start

– Også tror jeg ikke det tar lange tiden før en del begynner å komme igjen heller, så det blir nok en reunion-fest i Trondheim om noen år. Jeg tror Rosenborg har mye bra i vente, både med og uten trøndere, legger Bakenga til.

På spørsmål om de selv tenker på Rosenborg-retur, er Bakenga raskt frempå.

– Jeg har jo prøvd det der alt, sier angriperen, til latter fra Tromsøs to andre trøndere.

– Men under de rette forutsetningene, så tror jeg det gjelder for alle, sier Wangberg.

Se og: LSKs cupfinale kan gi rekordsen kamp

Bakenga ble beskyldt for filming etter denne situasjonen:

Vraket «tryggere» klubbvalg

Tromsø tar landslagspause nærmere trygg plass enn på lenge. De er á poeng Aalesund på kvalifiseringsplass, og kun to poeng bak Sogndal og Vålerenga.

– Det føles ikke som noe nytt, at man har en høst hvor hver kamp teller, det er en situasjon man har vært i før, sier Åsen, som sammen med Wangberg har vært med på å berge Tromsø fra nedrykk på tampen av sesongen de siste to årene.

Før Bakenga valgte klubb i sommer, snakket han mye med Åsen og Wangberg om Tromsø. Han vedgår at han vraket tryggere alternativer enn en nedrykkstruet klubb med helt ny trener.

– Det er noe å spille kamper for et lag midt på tabellen, helt teller hver eneste kamp. Her får jeg spille spiss, også er det det å spille viktige kamper. Hvis man i desember har vært med å redde klubben, og i tillegg har gjort det med kompisene mine, så hadde det vært moro.

Neste utfordringen i kampen om fornyet plass i Eliteserien er Rosenborg.