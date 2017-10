Mener Kippe er bedre enn på flere år: – Som en bodybuilder

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Aalesund 4-0) 39 år gamle Frode Kippe løfter på lagkameratene slik den råsterke midtstopperen har løftet Lillestrøm til ny kontrakt. 2017-utgaven av Kippe er bedre enn på lenge.

Det mener iallfall LSK-trener Arne Erlandsen, som har nytt godt av midtstopperen i begge sine perioder som Åråsen-sjef. Fem seriescoringer, to bak den personlige bestenoteringen på syv i 2010, og at Kippe har startet i syv av klubbens ni ligaseirer – sier sitt.

Erlandsen forteller litt mer:

– Han er kanskje bedre nå enn på noen år. Fordi han er blitt nøyere i alt han gjør. Han har en kropp som en bodybuilder, spiser og drikker ordentlig, gjør det som skal til for å restituere seg, sier Lillestrøm-treneren til VG.

– Flinkere på kort tid



Og der merker Erlandsen en forskjell fra tidligere. Stegene utenfor banen har sørget for at Kippe er blitt enda bedre på.

Derfor banket han inn det uhyre viktige ledermålet på frispark via Aalesunds Mustafa Abdellaoue i går – i det som til slutt ble en komfortabel 4-0-seier for Kanarifuglene over et stakkarslig AaFK.

– Han er blitt mye flinkere på kort tid. Han vet hva som skal til, vet hva som skal til for ikke å bli skadet, og vet han må gjøre de grepene for å unngå det. Selvsagt vil han også bli skadet i fremtiden, men han er blitt enda nøyere og enda mer profesjonell. Selv om han alltid har vært en god ambassadør for Lillestrøm Sportsklubb, sier Arne Erlandsen.

Mandag styrte han LSK til sesongens 34. poeng, som historisk sett er nøyaktig på snittet som skal til for å sikre plassen siden Eliteserien ble 16-lagsliga fra og med 2009.

Får «spesialbehandling»



Kippe får et litt annerledes opplegg enn mange av de andre spillerne og innvilges noe mer fri etter match.

– Men det er fordi han snart er pensjonist. Han er veldig flink til å sørge for at han er godt trent. Han har jo en fysikk som selv jeg kan misunne ham, smiler Erlandsen – selv en relativt godt trent 57-åring.

– Jeg kjenner kroppen godt og vet hva som trengs for å være matchfit til hver kamp. Jeg klarer å spisse formen til det. Så bruker jeg litt mer tid etter kamp, men jeg vil også trene mest mulig med laget.

– Begge deler er viktig: Får du trent bra og spilt regelmessig, holder man følge, sier 39 år gamle Kippe – som påpeker at grepene rundt restitusjon, trening og hvile ikke har vært noen brå overgang i år, men at det har kommet gradvis.

Til cupfinalen



– Den mannen slutter aldri å overraske. Frode er en maskin. Fysisk, sulten hans, viljen hans er «second to none», sier Erling Knudtzon.

Om en måned leder Kippe sitt Lillestrøm ut til sin tredje cupfinale i karrieren (alle som kaptein). Men uansett kongepokal eller ikke: Frode Kippe har neppe spilt sin siste kamp.

Han har neppe scoret sitt siste mål, heller. Gårsdagens via-scoring var hans 44. i norsk toppdivisjon – noe som fører han inn på topp 100 over de mest målfarlige siden 1963.

Jan Åge Fjørtoft, Ståle Solbakken og Kippes trener Arne Erlandsen var blant dem som «bare» kom på 43 i sine karrierer i Norge og altså ble passert av 39-åringen i går.

Kippes 44. mål sikrer dessuten Lillestrøms 44. strake sesong i Norges øverste divisjon – etter all sannsynlighet. Mens Aalesund ser ut til å rykke ned til Obos-ligaen. Det vil være første gang siden 2006 at klubben spiller på nivå to.

– Personlig ønsker jeg Aalesund skal bli. De har såpass mye entusiasme rundt seg at de «hører med». Men når de får 0-2 og 0-3 her, blir det tøft. Jeg har opplevd lignende i Lyn, at du går på en lang rekke uten seirer. Da er du nødt til å få det første målet for å få troen, sier Erling Knudtzon.