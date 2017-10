Marcus Pedersen stanget Strømsgodset mot Europa

DRAMMEN(VG) (Strømsgodset - Sogndal 4-1) En tidlig kalddusj plaget ikke Strømsgodset nevneverdig. En bunnsolid andre omgang sørget for jubel i Drammen by.

Drammenserne hadde en lei start på sesongen, men status 29. oktober er at serievinnerne fra 2013 nå for alvor er med i kampen om kvalikk-plass til spill i Europ League etter seks strake seire. Som for øvrig er klubbrekord.

Sensommer og høst har vært som en fest for Strømsgodset som har klatret og klatret på tabellen. Også her tok de kommandoen. Før ett minutt var spilt kom Tokmac Nguen alene med Mathias Dyngeland i Sogndal-buret, men førstnevntes i utgangspunktet lekre lobb over keeperen gikk til side for mål.

Men det var Sogndal som skulle score da de fikk deres første sjanse. Godset-keeper Espen Bugge Pettersen somlet med et utspill og sparket ballen rett ut til Stanisa Mandic. Bendik Bye fikk ballen og la den i Pettersens nærmeste hjørne. 1-0 mot spillets gang!

Hjemmelaget fikk en kjempemulighet da Eirik Ulland Andersen slo inn et frispark til Marius Høibråten som tvang frem en solid redining fra Dyngeland etter en stupheading.

Fem minutter før pause kom Parr til innlegg fra venstre, men utrolig nok klarte verken Lars Vilsvik eller Bassel Jradi, som bommet på ballen, klarte å sette ballen i nettet. Stor sjanse.

Minuttet etter ble det scoring. Francisco Junior fikk ballen på 16-metersstreken. Via Kjetil Wæhler satte han ballen forbi Dyngeland. Meget fortjent utligning rett før hvilen.

Kjørte kampen fullstendig



Vertene på Marienlyst fosset i angrep også i 2. omgang. Eirik Ulland Andersen kom nærme med en heading tidlig, men den gikk til side for Sogndals bur. Etter det hevet Sogndals seg betraktelig. Før pause hadde de ballen svært, svært lite. Omtrent like mye som i løpet av de seks-syv første minuttene etter hvilen til sammen.

Men det var Godset som fortsatte å skape muligheter. Jradi og Vilsvik hadde begge skuddforsøk som fort kunne blitt scoring.

Jradi kom mye mer til sin rett i rommet bak Marcus Pedersen i andre del av kampen. Og det var han som gjorde 2-1. Spilte vegg med Tokmac Nguen, og satte ballen sikkert bak Dyngeland. Lekker fotball.

Pedersen så ut til å ha godt av litt avlastining på topp. Hjemmelagets gode, og alltid utfordrende, Ulland Andersen, fant Hamarsingens pannebrask i feltet på en corner - og Godset-scoring nummer tre for kvelden var et faktum.

– Stussen satt, sa en blid Pedersen etter kampen.

Kveldens beste enkeltmannsprestasjon var signert Bassel Jradi. Dansken fikk ballen i feltet, vendte rundt 180 grader og plasserte ballen forbi en utspilt keeper. Vakkert 4-1-mål!

Godset har 44 poeng etter 27 kamper mens Sogndal ligger i utsatt posisjon med 28.

– Godset er gode, men vi er ikke på og det blir enkelt for de. Vi blir slitne, de får for god tid og da får de muligheten til å gjøre som de vil, oppsummerer Sogndal-kaptein Even Hovland etter full tid.